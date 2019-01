Jennifer Lopez in Ricomincio da me | ecco le 5 tappe di una perfetta donna in carriera

'Ricomincio da me' - Jennifer Lopez al cinema nel segno del femminismo : Maya ha 40 anni, vive nel Queens e lavora da 15 anni in un grande centro commerciale. È in gamba e piena di intuizioni, ma quando si profila la possibilità di una promozione, le viene preferito un ...

Anche Ed Sheeran e Jennifer Lopez nel nuovo album di Bryan Adams atteso a marzo : Il nuovo album di Bryan Adams è atteso per il 1° marzo ma già si conoscono molti dei dettagli sulla sua prossima prova di studio, che conterà Anche sulla presenza di alcune collaborazioni illustri. Tra i nomi che fanno rumore, Anche quello di Ed Sheeran, che è quindi confermato tra i featuring presenti in Shine a light, che l'artista di Heaven spedirà sul mercato a stretto giro di settimane. A proposito della collaborazione con il cantautore ...

Jennifer Lopez si mostra senza trucco : Il fatto che Jennifer Lopez fosse una delle star più affascinanti del Pianeta non è mai stato messo in dubbio. La conferma arriva però da una foto: JLo è mozzafiato anche senza trucco . La popstar ha ...

Jennifer Lopez mostra il viso senza trucco su Instagram : Jennifer Lopez ha mostrato il suo viso, a 49 anni, senza trucco, così com'è al naturale, su Instagram. Un volto il suo che ha fatto breccia nel cinema e nei palinsesti di Hollywood. La donna, con la foto, ha conquistato 2 milioni di mi piace sul post e tantissimi nuovi follower. Non è però la prima volta che Jennifer Lopez mostra se stessa al naturale, curando la propria immagine, da copertina e molto glamour. J.lo è un'immagine da copertina ...

Jennifer Lopez vende la casa extra lusso a New York : Case vip: le vendite da recordCase vip: le vendite da recordShakiraMeryl Streep Sting Demi MooreEllen DeGeneresSarah Jessica ParkerKim Kardashian e Kanye WestTom Brady e Gisele BündchenTom CruiseCéline Dion La casa di John Lennon e Yoko OnoRobert De NiroSteven SpielbergBeyoncé e Jay ZEra la primavera del 2018 quando gli innamoratissimi Jennifer Lopez e Alex Rodriguez festeggiavano il loro amore con un appartamento da 15 milioni di dollari a New ...

Jennifer Lopez supersexy - fisico da copertina a 49 anni : Gli anni sembrano non passare mai per Jennifer Lopez . La celebre popstar di origini portoricane, a 49 anni , mette in mostra ancora un fisico atletico e in forma, che le è valso la copertina della ...

Arriva la linea skincare firmata da Jennifer Lopez : A Hollywood le stelle si accendono velocemente, ma spesso le celeb vivono solo un momento di fortuna e poi finiscono inesorabilmente nel dimenticatoio. Non è andata così la storia di Jennifer Lopez: spente 49 candeline non è mai stata così bella e in forma, e il suo fascino è ormai proverbiale. Nessuno ha dimenticato gli scatti di quest’estate che ritraevano i suoi addominali, così tonici e definiti da far invidia a quelli di ...

Jennifer Lopez : euro Ho fatto sesso durante le riprese di un film euro : Star indiscussa della musica pop e latina, ma anche attrice di cinema e serie tv, Jennifer Lopez resta una delle artiste più trasversali di oggi. Con una carriera ventennale alle spalle, la mitica J.

«Second act» : la nuova vita di Milo Ventimiglia con Jennifer Lopez : Milo Ventimiglia: non solo Gilmore GirlsMilo Ventimiglia: non solo Gilmore GirlsMilo Ventimiglia: non solo Gilmore GirlsMilo Ventimiglia: non solo Gilmore GirlsMilo Ventimiglia: non solo Gilmore GirlsMilo Ventimiglia: non solo Gilmore GirlsMilo Ventimiglia: non solo Gilmore GirlsMilo Ventimiglia: non solo Gilmore GirlsMilo Ventimiglia: non solo Gilmore GirlsMilo Ventimiglia: non solo Gilmore Girls«Second act», ad indicare il secondo atto di una ...

Scompare Oribe Canales - l'ultimo dei protagonisti dell'hair styling e creatore dello stile di Jennifer Lopez : E le mani sono quelle di Oribe Canales, uno degli hair stylist più noti al mondo, che oggi è purtroppo venuto a mancare, non si sa ancora per quale causa. La notizia, come riporta la rivista Allure, ...