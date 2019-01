Danimarca-Norvegia | Finale Mondiali Pallanano 2019 | data | programma | orario e tv

oasport

Pallamano Mondiali 2019: abdica la Francia la finale sarà tra Danimarca e Norvegia

(Di sabato 26 gennaio 2019) Le semifinali odierne hanno decretato le finaliste deidi pallamano: la, che ad Amburgo ha sconfitto per 31-25 i padroni di casa della Germania, dovrà affrontare l’altra formazione organizzatrice della rassegna. L’ultimo atto si giocherà infatti ad Herning e sarà la, che oggi ha superato per 38-30 la Francia, a provare a conquistare il titolo iridato davanti ai propri tifosi. La finalissima si giocherà domenica 27 gennaio alle ore 17.30 e sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, visibile sul canale 60 del digitale terrestre e 225 di Sky. Di seguito ilcompleto della sfida:Domenica 27 gennaio ore 17.30 – Herning (Finalissimapallamanodiretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 di Sky)roberto.santangelo@oasport.itClicca ...