Smartphone per fare selfie | i migliori da comprare

Huawei fa segnare un 2018 da record, con profitti in crescita, vendite che hanno superato i 200 milioni di unità, ma HONOR continua a snobbare Android One.

Se la vostra connessione a Internet è troppo lenta, e vi state chiedendo se la 5G di cui tanto si parla potrebbe davvero essere una svolta, questa notizia fa al caso vostro. Durante il nostro viaggio nel centro di ricerca e sviluppo di Huawei abbiamo assistito all'annuncio del modem Balong 5000, il nuovo prodotto 5G dell'azienda cinese. Non è un dispositivo esterno come quelli che abbiamo a casa connessi alla rete cablata, ma un chip che ...

5G - Huawei annuncia l’arrivo di uno Smartphone pieghevole e superveloce : “Al Mobile World Congress di Barcellona presenteremo uno smartphone pieghevole e 5G”. È con questa notizia bomba per il mondo della tecnologia che Richard Yu, CEO del Consumer Business Group di Huawei, conclude la conferenza stampa sul 5G che si è tenuta il 24 gennaio a Pechino. L’aspetto del supertelfono – che unirà in un unico dispositivo le due tecnologie più attese del momento – sarà quello di un normale smartphone, racconta il ...

Smartphone - quando si corrono più rischi per le onde elettromagnetiche : Smartphone e tablet sono gli oggetti di cui facciamo abuso durante il giorno tralasciando i rischi legati alle radiazioni che emettono. Come riporta Adnkronos, occorrerebbe conoscere, e poi seguire, le indicazioni fornite dal Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente). Quello causato

Se ami decorare lo schermo dei tuoi dispositivi, che si tratti di smartphone, tablet o PC, con wallpaper ad alta risoluzione potrai trovare nuove immagini tra gli 8 fantastici Sfondi di Spider-Man in HD

Scooch Wingback Universal è un simpatico accessorio dedicato a chi è alla ricerca di un supporto per smartphone. Ecco come funziona

Mentre Xiaomi Redmi Note 3 riceve l'ultimo aggiornamento, Xiaomi rilascia i sorgenti del kernel di Redmi Note 6 Pro, Redmi 5 Plus e Mi 5X.

GSM55 debutta in Italia: diamo il benvenuto al nuovo sito per l'acquisto online di accessori di ogni tipo per i nostri smartphone e tablet Android e iOS.

Al MWC 2019 non vedremo lo smartphone5G di Huawei, che invece sarà presentato nel mese di giugno

Honor lancia View20 - lo Smartphone per Fortnite che piacerà alle donne : L'intelligenza artificiale è anche in grado di identificare oltre 300 punti di riferimento famosi, non solo Torre Eiffel e Colosseo, quindi, e 100.000 dipinti provenienti da tutto il mondo e di ...

Samsung Galaxy S10 : nuove immagini dello Smartphone/ In arrivo una versione Pro : addio a 'Plus' per top gamma? : Samsung Galaxy S10: le prime foto/ Le immagini delle tre versioni E, standard e Plus: ecco come sarà il nuovo smartphone sudcoreano

Inaspettati migliori Smartphone per i selfie : Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro sprofondano : Quali sono i migliori smartphone per selfie, con una resa della fotocamera frontale eccellente per i nostri autoritratti o le foto tra amici? Possiamo equiparare le classifiche delle migliori fotocamere principali con quelle dei sensori presenti sopra il display? Certo che no e gli esperti DxOMark hanno dimostrato come tra le due componenti possa esserci un divario notevole. Solo qualche giorno fa, abbiamo segnalato come nell'olimpo dei ...

Caritas - la solidarietà viaggia sullo Smartphone : l'esperimento per donare un pasto ai bisognosi con un'app : Ideata da due fratelli di Monopoli, Giandonato e Pierluca Salvia, è già disponbile sugli app store. Si possono donare da 20 centesimi a 10 euro, i soldi vengono destinati alle Caritas diocesane e poi "girati" sulle card distribuite ai bisognosi individuati. Poi i soldi saranno...