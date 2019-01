Scienza o ricerca scientifica?

Scienza e territorio : gli effetti della ricerca nella nostra vita : Al via “Scienza e territorio: gli effetti della ricerca nella nostra vita” un ciclo di incontri organizzato dal Comune di Viareggio in collaborazione con la Pisa University Press, la casa editrice dell’Università di Pisa. Sono cinque in tutto gli appuntamenti aperti al pubblico e animati da docenti dell’ateneo pisano: un venerdì al mese da gennaio a maggio 2019 sempre alle 16,30 alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo ...

E se invece di firmare appelli per la Scienza - la politica iniziasse a finanziare la ricerca? : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) È senza dubbio positivo il fatto che Beppe Grillo e Matteo Renzi abbiano firmato il patto trasversale sulla scienza. Quello, per intendersi, pubblicato sul sito Medical Facts dal virologo Roberto Burioni. Specie per l’ultimo punto, quello che chiede “adeguati finanziamenti pubblici” per la ricerca. Già perché, dati alla mano, questo è uno dei problemi più gravi per la scienza italiana. I dati ...

Ricerca : sguardo 'magico' di Monna Lisa un fake smentito dalla Scienza : Roma, 9 dic. , AdnKronos Salute, Il mito di Monna Lisa nel mirino dei Ricercatori. Nella scienza e' stato ribattezzato 'Mona Lisa Effect' , effetto Monna Lisa, , e descrive l'impressione che gli occhi della persona ritratta seguano lo spettatore mentre si muove di fronte all'immagine. Ora ...

Russia : ministro Scienza Kotjukov - in programma costruzione due nuove navi da ricerca : Lo ha dichiarato oggi il ministro per la Scienza e l'Istruzione superiore, Mikhail Kotjukov. "Abbiamo in programma di modernizzare cinque navi, e di costruirne altre due", ha annunciato il ministro ...

Cento ricercatori per la cultura - presto un bando che avvicina cultura e Scienza : Le linee essenziali dell'avviso che la Regione Toscana sta per lanciare, sono state anticipate nel corso del primo dei tre eventi che la Regione ha organizzato per presentare al mondo accademico e ...