PACCHERI DI GRAGNANO E TOCCHETTI DI PESCE SPADA

cosacucino.myblog

: RT @alexs_: Proc.ristoro 10 paccheri di gragnano 5datterini gialli 5 rossi 4 cozze 2 calamaretti piccoli Un po' d'olio peperoncino q.b. (Ol… - rica_chika : RT @alexs_: Proc.ristoro 10 paccheri di gragnano 5datterini gialli 5 rossi 4 cozze 2 calamaretti piccoli Un po' d'olio peperoncino q.b. (Ol… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019)DIDIIngredienti per 4 persone:di grano duro g 300, pomodorino 200 g, fagiolini g 100, trancio di300 g, zucchero al velo 40 g, olio extravergine di oliva, sale fino, pepe nero, aglio, origano, pesto ligure.Procedimento: Privare il trancio didalla pelle ed eventuali lische, tagliarlo a dadini regolari e conservarlo in un recipiente di vetro condendolo con dell’olio extravergine di oliva e del basilico a julienne. Pulire e sbollentare i fagiolini e tagliarli in tre parti.Preparare i pomodori confit adoperare 100 g di pomodori incidendoli lievemente a croce sulla parte sottostante il picciolo, sbollentarli in acqua bollente per circa 40/50 secondi, scolarli e raffreddarli in acqua e ghiaccio; dividerli a metà e privarli dei semi e della pelle, sistemarli in una teglia con carta da forno, condirli con ...