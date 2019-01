Italiani con lo smartphone davanti la tv : in 6 milioni commentano i programmi in diretta sui social - Da Attili ad Angela i più seguiti sul web : Alzi la mano chi almeno una volta negli ultimi dodici mesi ha utilizzato i propri social per esprimere un parere su un programma televisivo. Beh, immaginate di vedere una distesa infinita di braccia,...

Il costo dei “Giga” scende e le richieste degli Italiani crescono : la fotografia di sostariffe.it : Con l'ausilio di internet riusciamo a fare un po' tutto, anche a rispondere al citofono di casa mentre siamo in giro per il mondo L'articolo Il costo dei “Giga” scende e le richieste degli italiani crescono: la fotografia di sostariffe.it proviene da TuttoAndroid.

Conte a Davos : “Con euro più debito e meno crescita. Italiani pazienti per anni con Ue : riportiamo il potere al popolo” : A dispetto delle aspettative dei cittadini europei, la reale implementazione dell’euro è stata “molto diversa“: il prezzo della stabilità è stato “un crescente debito pubblico” e “la frugalità di bilancio ha frenato la crescita del Pil“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Forum economico mondiale di Davos, spiegando durante il suo “special address” (come viene chiamato) che ...

Conte : euro ha creato debito e meno crescita - Italiani a lungo pazienti con Ue : La manovra economica, con Reddito e Quota 100, il progetto Ue messo in discussione dall'opinione pubblica, il tema migranti sul quale l'Italia è pronta a fare da sola e gli italiani...

Conte : Italiani a lungo pazienti con Ue. Sui migranti pronti a fare da soli : «L'opinione pubblica europea per anni ha considerato il 'progetto europeo' come lo strumento per affrontare queste sfide e proteggere dal loro impatto negativo»; ma oggi...

Sette think tank Italiani si consorziano in "Europea" - per accompagnare il dibattito verso le Europee : Fare sinergia in un paese che non ama le sinergie attraverso un progetto inclusivo che coinvolge Sette dei principali istituti di ricerca, think tank ed enti italiani impegnati sui temi europei: Iai, Ispi, Centro Studi sul Federalismo, Cespi, Ecfr Italia, Villa Vigoni e Formiche. Questa la mission di "Europea", una piattaforma online (www.europeainfo.eu) che con schede di approfondimento, video-interviste e commenti sulle vicende ...

Continua “l’invasione aliena” nei mari Italiani : avvistata la “Bavosa dalla bocca rossa” [GALLERY] : 1/5 ...

Italiani rapiti in Libia - condannati vertici Bonatti : condannati a Roma in rito abbreviato i vertici della Bonatti, la società per la quale lavoravano i 4 tecnici Italiani rapiti in Libia nel luglio 2015 a cui seguì la morte di due di loro, Salvatore ...

Italiani rapiti in Libia - condannati i vertici della Bonatti : un anno e dieci mesi per “cooperazione colposa nel delitto doloso” : I vertici della Bonatti, azienda per la quale lavoravano i quattro tecnici sequestrati nel 2015 in Libia e due dei quali morti, sono stati condannati a un anno e dieci mesi di carcere. La pena è stata stabilita dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma, Maria Paola Tomaselli, che ha parzialmente accolto le richieste del pm Sergio Colaiocco, arriva al termine del processo con rito abbreviato che riguardava tre persone. Una ...

A Primo Tempo Scaramuzzino con Razza di Italiani! : Per gli spettacoli serali biglietto posto unico 10 euro. La prevendita dei biglietti per gli spettacoli viene effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli , via P. Veronese, 10, dal lunedì ...

Sette Italiani su dieci sono convinti di non contare nulla per l'Europa : L'indagine si è concentrata su alcuni argomenti chiave come la situazione politica e quella economica cercando di analizzare il modo in cui i cittadini percepiscono e giudichino sia le proprie ...

Italiani e il pane - 85% di quello consumato è fresco e artigianale : Nuovo ma dal cuore antico: l`85% del pane consumato in Italia è fresco e artigianale. E` questa la principale tendenza che emerge dalla preview della ricerca Cerved promossa da AIBI, l`Associazione Italiana Bakery Ingredients aderente ad ASSITOL, presentata al Sigep, il Salone internazionale di panificazione, pasticceria e gelateria, in corso a Rimini, durante il convegno "Il pane ieri oggi e domani". Secondo le prime rilevazioni di Cerved, i ...

Sono gli Italiani a pagarvi lo stipendio! Matteo Salvini contro i sindaci pro migranti : «Non riesce a dare risposte ai napoletani e si preoccupa dei clandestini...». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter in merito alle parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ieri ha detto: «O faccio una proposta a voi che siete timoniere di navi. La prossima volta che avete un problema se attendere autorizzazioni avvicinatevi alle acque territoriali di una città povera ma dalla grande dignità. Avvicinatevi al porto di ...

Due Italiani lanciano il primo Instagram-documentario : 'Raccontiamo l'Islanda lontana dal turismo di massa' : Musicisti, attrici, marinai, attivisti, punk: chi sono gli islandesi, fuori dai luoghi comuni del turismo? La risposta la dà ', Not, a postcard from Iceland', il primo documentario realizzato ...