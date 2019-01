Funziona lo «speciale» trapianto di midollo per il piccolo Alessandro

fondazioneveronesi

: Vicende che ti fanno ancora credere alla grandezza del nostro Paese e alle eccellenze che coltiviamo, a dispetto di… - MariannaLentini : Vicende che ti fanno ancora credere alla grandezza del nostro Paese e alle eccellenze che coltiviamo, a dispetto di… - CSclerato : RT @danielebanfi83: Il #trapianto di midollo funziona. #Alex verrà dimesso oggi grazie alla 'speciale' tecnica anti-rigetto messa a punto d… - LZacchilli : RT @danielebanfi83: Il #trapianto di midollo funziona. #Alex verrà dimesso oggi grazie alla 'speciale' tecnica anti-rigetto messa a punto d… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Laureato in Biologia presso l'Università Bicocca di Milano - con specializzazione in Genetica conseguita presso l'Università Diderot di Parigi - ha un master in Comunicazione della Scienza. Collabora ...