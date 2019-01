L’Europa ci ha davvero lasciati soli?

Università - per l’Erc solo Genova chiede abbastanza soldi alL’Europa. Ma siamo davvero dei fannulloni? : L’inserto L’Economia del Corriere della sera del 7 gennaio riportava un’intervista al presidente di Erc, il Consiglio europeo per la ricerca che finanzia progetti scientifici direttamente ai ricercatori che lavorano in Europa. Ci fa così sapere che siamo (quasi tutti) un po’ birichini. Gli accademici italiani non chiedono con sufficiente insistenza quattrini all’Europa. E, quando fanno lo sforzo di chiederli, ricavano una quota molto ...