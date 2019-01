huffingtonpost

: A Castelnuovo va in scena il decreto Salvini - HuffPostItalia : A Castelnuovo va in scena il decreto Salvini - Gattocolfilo1 : RT @HuffPostItalia: A Castelnuovo va in scena il decreto Salvini - LMarchand2 : A Castelnuovo va in scena il decreto Salvini -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Quello che sta succedendo in questi giorni adi Porto fa accapponare la pelle. Ci sono persone che da un giorno all'altro vengono dislocate dalle comunità in cui vivevano e trasferite senza conoscere la meta.Ci sono bambini che un giorno andavano a scuola, e che il giorno dopo vengono deportati altrove, senza avere il modo di salutare gli insegnanti e gli amici.Ci sono pazienti in cura perché vittima di tortura, o sotto shock per ciò che hanno vissuto in Libia o nel Mediterraneo, che vengono strappati via dai loro medici, senza preavviso e senza alcun coordinamento per garantire la continuità delle cure.E probabilmente ci sono più di cento persone che dopo lo smantellamento del centro di accoglienza didi Porto non avranno una nuova casa, e che nella settimana più fredda dell'anno, in un'Italia tormentata dalla ...