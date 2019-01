Serie B | classifica spettatori con tante novità | Lecce e Padova in testa

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) Mentre il calciomercato tiene banco, torna in campo laB, e ovviamente tornano sugli spalti anche gli. Nelle gare che si sono giocate in questo weekend, spiccano i 10.118di: è stato proprio il via del Mare lo stadio con piùin assoluto. Al secondo posto nelladi giornata c'è ilcon 8.930 presenze sugli spalti nel derby contro l'Hellas Verona vinto dai biancoscudati con un secco 3-0.Continua a deludere, invece, il Palermo capolista con soli 6.674nell'anticipo contro la Salernitana, vinto dalla squadra di Gregucci. Niente "boom" dia Perugia per il big match contro il Brescia. Il dato degli(7.682) è perfettamente in linea con la media stagionale di 7.562 che colloca il Perugia al sesto posto nelladiB....