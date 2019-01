Perché Macron è diventato il nemico giurato di Salvini e Di Maio : Non si sono mai piaciuti. Sarà stata colpa anche dell'endorsement espresso a suo tempo da Matteo Renzi, ma prima Matteo Salvini e poi Luigi Di Maio hanno manifestato fin dalle prime battute del ...

Perché Macron è diventato il nemico giurato di Salvini e Di Maio : Per i due vicepremier italiani il Capo dell’Eliseo rappresenta nella narrazione dei due vicepremier italiani l'emblema dell'Europa che si propongono di sconfiggere - sia pure da fronti diversi - alle elezioni per il parlamento di Strasburgo il prossimo 26 maggio...

Perché anche il M5s ha scelto di dichiarare "guerra" alla Francia di Macron - e sta usando il franco CFA - : Se la Francia non avesse le colonie africane sarebbe la 15esima forza economia mondiale. Invece è tra le prime grazie a quello che sta combinando in Africa". Per questo "la Ue dovrebbe sanzionare la ...