Pd | Renzi | “Europee? Non mi candido e non farò una mia lista Manifesto Calenda? La sua è

(Di martedì 22 gennaio 2019) Matteonon si candiderà alle Europee e non farà una. Lo ha detto a Stasera Italia, programma condotto da Barbara Palombelli, andato in onda su Rete4. “Una miano, è una discussione da fantapolitica”, ha dichiarato rispondendo alle domande. “C’è tanta gente che vuole raccontare l’Italia in positivo, io voglio rappresentarla e non litigare tra correnti”. L’ex premier e attualmente senatore Pd ha anche commentato positivamente illanciato dall’ex ministro Carlo, con lo scopo di riunire varie anime e di farlo senza lo stemma del Partito democratico: “La sua idea di mettersi insieme e smettere di litigare mi sembra un principio molto saggio, preoccupiamoci delle cose da fare e non delle beghe. Ma se mi metto io a parlare del Pd ripartono gli scissionisti”.Sulle scelte interne del Pd, che nel ...