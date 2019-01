Metà della ricchezza del mondo è in mano a 26 «paperoni»

Davos : allarme disuguaglianza - 26 miliardari detengono la ricchezza di Metà della popolazione mondiale : "Il crescente divario tra ricchi e poveri danneggia l'economia e alimenta la rabbia globale", ha avvertito Winnie Byanyima , direttore esecutivo di Oxfam International.

DIRETTA GENOA SASSUOLO PRIMAVERA / Streaming video e tv : il Grifone ha vinto più della Metà dei precedenti : DIRETTA GENOA SASSUOLO PRIMAVERA, info Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella quindicesima giornata del campionato PRIMAVERA

Disuguaglianze - Oxfam : “26 miliardari hanno la stessa ricchezza della Metà più povera della popolazione globale” : Il 5% più ricco degli italiani è titolare da solo della stessa quota di patrimonio posseduta dal 90% più povero. A calcolarlo, in base a dati relativi alla metà del 2018, è l’Oxfam, nel rapporto Bene pubblico o ricchezza privata diffuso come ogni anno alla vigilia del World economic forum di Davos. Ampliando le percentuali di popolazione considerate, poi, la ong afferma che il 20% più ricco possiede il 72% del patrimonio totale, mentre il 60% ...

Julen - scavata più della Metà del tunnel parallelo al pozzo dove è caduto il bambino : In Spagna, è stata scavata più di metà del tunnel parallelo al pozzo dove è caduto Julen, il piccolo di 2 anni, precipitato nelle viscere della terra ormai una settimana fa.Fonti dei soccorritori, che da giorni lavorano senza sosta nonostante si siano ridotte al lumicino le speranze di ritrovare il bimbo ancora in vita, hanno reso noto che, alle 07:00 di stamane, erano stati scavati 33 dei 60 metri del tunnel. ...

The European House - Ambrosetti diventa partner strategico di Fundacion Contador e della Kometa Cycling Team : ... sul Lago di Como, il Forum 'Intelligence on the World, Europe, Europe, and Italy', un convegno internazionale in cui capi di Stato e di governo, politici di primo piano e esponenti del mondo ...

Temperature estreme in Australia per l’ondata di caldo più forte dal 1939 : +46-49°C ogni giorno fino a Metà della prossima settimana [MAPPE] : 1/14 ...

Metallica : per i lettori di 'Metal Hammer' il miglior brano della band è Master of Puppets : Non è mai facile per dei fan scegliere le canzoni preferite della propria band: a questa domanda però hanno risposto i lettori del magazine musicale Metal Hammer, i quali hanno votato la propria canzone preferita dei Metallica: la vincitrice risulta Master of Puppets, contenuta nell'omonimo album del 1986. Il sondaggio Il sondaggio ha visto la partecipazione di poco meno di 36.000 votanti: i lettori potevano scegliere tra gli oltre 150 brani ...

Più della Metà degli scienziati europei sta pensando di lasciare la Gran Bretagna : Ciò rappresenterebbe un disastro per le aree vitali dell'economia britannica, comprese la scienza e la ricerca, che già incontrano difficoltà a causa dei problemi con i finanziamenti e la ...

Juve - un milione a punto : al Napoli costa meno della Metà : Il Frosinone non ha fatto follie per dotarsi di un impianto e sta allargando gli orizzonti con l'apertura alle donne e ad altri sport. Abbiamo voluto uno stadio senza barriere, basta con i campi di ...

Ermal Meta racconta la collaborazione con J-Ax e il suo anno 'incredibile' prima della festa al Forum di Assago : Ti potrebbero interessare: Le parole di Ermal Meta sui migranti a supporto di Baglioni: 'La politica sfrutta il tema e lo trasforma in un'arma di distrazione di massa' Al via la prevendita generale ...

Ermal Meta racconta la collaborazione con J-Ax e il suo anno “incredibile” prima della festa al Forum di Assago : Ermal Meta a Radio Italia presenta il cofanetto Non Abbiamo Armi - Il Concerto, in uscita il 25 gennaio anticipato dal singolo Un'Altra Volta da Rischiare feat. J-Ax. Non Abbiamo Armi - Il Concerto contiene il DVD del concerto al Forum di Assago (Milano) di aprile 2018, un album live e due inediti: "Ne avrei voluti mettere anche di più ma non ci stavano", commenta ironicamente l'artista che racconta l'incontro artistico con J-Ax, un artista che ...

Un’altra volta da rischiare di Ermal Meta e J-Ax la più alta new entry della classifica Airplay : i brani più trasmessi in radio : Un'altra volta da rischiare di Ermal Meta e J-Ax entra nella classifica dei brani più trasmessi in radio alla posizione numero 26: è la più alta nuova entrata della settimana compresa tra il 4 e il 10 gennaio 2019. Dal momento del rilascio, lo scorso venerdì, Un'altra volta da rischiare è stata supportata e trasmessa dalle radio italiane al punto da entrare direttamente alla posizione numero 26 della classifica Airplay, un risultato degno di ...

Epifania - il vero significato di questa festa oltre la Befana : i Re Magi e il grande enigma della stella cometa : oltre la Befana, l’Epifania ha significativo nella storia dei celebri Re Magi. Citati dal Vangelo di Matteo e alcuni Vangeli Apocrifi, i tre Magi intrapresero il loro viaggio verso Gerusalemme a causa dell’apparizione di una non meglio precisata ‘stella’; che riapparve a Gerusalemme (dove i Magi avevano avuto un incontro con Erode), guidò i tre Sapienti fino a Betlemme e si fermò sul posto dove si trovava il Bambino Gesù. Il primo ad ...

Una originalissima mod trasforma l'originale Doom in un titolo della serie Metal Gear : Le community dei modder sono famose per la creatività e l'originalità dei loro membri, e oggi vi parliamo di una nuova mod che riuscirà sicuramente a sbalordirvi.Il modder AutumnAPM, preso evidentemente da una gran voglia di sperimentare, ha creato la mod Metal Gear: Doom, che trasforma il celebre sparatutto in un titolo della serie ideata da Hideo Kojima. Il risultato è un peculiare shooter stealth che è già giocabile, grazie a un'alpha ...