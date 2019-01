Ex Penicillina rioccupata | tra Raggi e Salvini è scambio di accuse sulle responsabilità

huffingtonpost

(Di martedì 22 gennaio 2019) Il destinatario non l'ha indicato. Ma molti, in quel tweet di Virginiahanno letto un riferimento chiaro a Matteo. "Inaccettabile exdi nuovo occupata. Sono stati spesi soldi pubblici, impegnati uomini e risorse. E ora c'è il rischio di dover ricominciare da capo. Dopo sgomberi occorre sorveglianza", ha scritto la sindaca di Roma nella prima serata di ieri.Inaccettabile exdi nuovo occupata. Sono stati spesi soldi pubblici, impegnati uomini e risorse. E ora c'è il rischio di dover ricominciare da capo. Dopo sgomberi occorre sorveglianza.— Virginia(@virginia) 21 gennaio 2019Il pensiero è corso subito al vicepremier leghista, tra i protagonisti, il 10 dicembre scorso, dell'ultimo sgombero dell'ex fabbrica farmaceutica sulla Tiburtina. Chiusa negli anni '90 e più volte occupata, sgomberata per ...