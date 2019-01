Era accusato di abusi sessuali verso una 13enne | la Procura chiede l' archiviazione per un

Ronaldo accusato da una ex : “Psicopatico - Era il mio toy boy” : Nuove accuse per Cristiano Ronaldo. Arrivano dal Sun e da una sua ex, Jasmine Lennard. La modella, protagonista del Grande Fratello britannico ha avuto una reazione con il campione portoghese una decina di anni fa. Il Sun riporta alcune dichiarazioni nelle quali Ronaldo è definito come psicopatico ("Passai a prenderlo io, al volante della mia macchina, totalmente nuda. No, meglio, con addosso solo un paio di tacchi a spillo. Non avevo intenzione ...

Lady Gaga ha detto che toglierà da tutte le piattaforme una canzone fatta in collaborazione con R. Kelly - accusato da diverse donne di abusi e molestie sessuali : Lady Gaga ha pubblicato su Twitter un dichiarazione in cui si è scusata per aver collaborato con il cantante R. Kelly nella canzone del 2013 “Do what U want”. Le scuse di Lady Gaga sono arrivate in seguito alla messa

Accusato dell’omicidio della moglie - incastra la figlia di 12 anni con una finta lettEra : Secondo gli inquirenti, il 45enne temeva che l'indagine sull'omicidio della moglie, da cui si stava separando, arrivasse proprio a lui. Così avrebbe redatto la finta confessione della figlia per accusare la bambina. "Ho mentito, non si è limitata a scivolare. Quel giorno abbiamo litigato per il suo appuntamento ... mi sono arrabbiata e l'ho spinta" aveva scritto nella nota salvata sul computer della bimba.Continua a leggere

Ed SheEran accusato di plagio/ Citato a giudizio per avere "copiato" Marvin Gaye : secondo il giudice… : Ed Sheeran sospettato di plagio. Citato in giudizio per una scopiazzatura che vede protagonista una leggenda della musica: Marvin Gaye.

Ed SheEran in tribunale : accusato di aver plagiato Marvin Gaye : Adesso toccherá ad una giuria decidere se Ed Sheeran abbia veramente copiato 'Let's Get It On' di Marvin Gaye nel suo celebre singolo del 2014, 'Thinking Out Loud' . Secondo l'accusa, il successo di ...

Masha e Orso nella bufEra : il cartone animato accusato di propaganda filorussa : Masha e Orso è uno dei cartoni animati più amati dai bambini. Le avventure dei due personaggi, una piccola ragazzina e il suo migliore amico Orso, appassionano e tengono incollati alla televisione i più piccoli. Il cartone animato, però, è finito nella bufera in seguito ad alcune accuse riprese dalla testata inglese “Times”. Secondo alcuni studiosi inglesi, infatti, il cartone animato Masha e Orso eserciterebbe una sorta di ...

Caos all'interno del CIO : sceicco del Kuwait accusato in SvizzEra si autosospende : sceicco del Kuwait accusato in Svizzera: si autosospende da membro del CIO. Sospettato di avere fabbricato 'fake news' contro due funzionari del suo Paese Ahmad Al-Fahad Al-Sabah si è autosospeso a ...

Caos all’interno del CIO : sceicco del Kuwait accusato in SvizzEra si autosospende : sceicco del Kuwait accusato in Svizzera: si autosospende da membro del CIO. Sospettato di avere fabbricato ‘fake news’ contro due funzionari del suo Paese Ahmad Al-Fahad Al-Sabah si è autosospeso a titolo temporaneo da membro Cio e dalla carica di presidente della Commissione di solidarietà olimpica. L’influente sceicco del Kuwait, presidente dei comitati olimpici mondiali (Anoc), è accusato dalla giustizia Svizzera di ...

Renault Nissan - bufEra su Ghosn accusato di evasione in Giappone : Roma, 19 nov., askanews, - bufera sul numero uno di Renault e Nissan, Carlos Ghosn, dopo che la stampa nipponica ha riportato indagini nei suoi confronti su sospette malversazioni con il fisco ...

Tavares tenta il suicidio in cella. Il gesto dispErato dell'uomo accusato di aver sfigurato Gessica Notaro : A pochi giorni dalla sentenza della Corte di appello di Bologna che lo ha condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni per aver aggredito con l'acido e perseguitato l'ex fidanzata Gessica Notaro, Edson ...