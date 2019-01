Uomini e donne | Sara Affi Fella di nuovo in ospedale Il messaggio ai fan

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi : Gemma Si Sfoga e Rocco Fa Serate a Pagamento! : Tanti colpi di scena nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Trono Over. Gemma viene duramente accusata da Tina e da Rocco. Sembra inoltre che il cavaliere abbia iniziato a fare Serate a pagamento. Voi da che parte state? Puntata movimentata e ricca di colpi di scena. Si inizia come di consueto con Gemma Galgani, ed il suo immancabile sfogo. La dama torinese spiega le reali motivazioni che l’hanno spinta a chiudere una volta per tutte la ...

Uomini e Donne anticipazioni : TERESA pronta alla scelta [trono classico] : È quasi giunto al termine il trono di TERESA Langella e infatti nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha ormai annunciato che la napoletana sceglierà il ragazzo che potrà essere il “compagno della sua vita” tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. La puntata in questione, ovviamente, ha riservato diverse sorprese. Le anticipazioni ci fanno sapere che Andrea e TERESA hanno discusso: il corteggiatore si è infatti ...

Uomini e Donne – Chi è Valentina Anna Galli? La sexy corteggiatrice di Luigi Mastroianni che conosce Fabrizio Corona [GALLERY] : Valentina Anna Galli è una delle corteggiatrici di Luigi Mastroianni: la bella marchigiana ha catturato nelle ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne’ le attenzioni del tronista siciliano Valentina Anna Galli ha colpito Luigi Mastroianni durante le ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima lunga esterna con il tronista, non ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi : Tina accusa Gemma - Pamela in lacrime per Stefano : Comincia oggi 21 gennaio una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Come abitudine, il lunedì è tradizionalmente dedicato al Trono Over e alla vicende di Gemma Galgani, alle prese con un complicato rapporto con il cavaliere Rocco Fredella. La scorsa settimana la dama aveva annunciato di voler chiudere con il ...

Uomini e donne - anticipazioni trono classico 21 gennaio 2019 : Teresa Langella trono classico Uomini e donne - foto ilsussidiario.net La nuova registrazione del trono classico del peolple show di Maria De Filippi non ha visto la presenza di Andrea Cerioli, dopo ...

Uomini e Donne oggi - pesanti accuse a Gemma : Pamela e Angela in lacrime : Uomini e Donne, Tina e Rocco contro Gemma: Pamela delusa da Stefano scoppia in lacrime A Uomini e Donne oggi, lunedì 21 gennaio 2019, una puntata molto movimentata e ricca di sorprese verrà mandata in onda. Come di consueto si inizierà da Gemma Galgani. Maria De Filippi manderà in onda un riassunto dello sfogo avuto […] L'articolo Uomini e Donne oggi, pesanti accuse a Gemma: Pamela e Angela in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e donne : Teresa prossima alla scelta tra Antonio e Andrea : Teresa Langella sarà la prossima tronista di Uomini e donne ad effettuare la sua scelta in questa stagione 2018-19. L'annuncio è stato dato dalla diretta interessata nel corso dell'ultima registrazione, effettuata lo scorso 17 gennaio, nella quale la cantante napoletana ha salutato tutti i presenti in studio annunciando che in settimana prenderà la sua decisione. Essa non avverrà in studio, come accaduto di recente per Andrea Cerioli, ma verrà ...

Gossip Uomini e donne : Rosa incinta - ancora problemi per Nilufar - Lara al capolinea : È un periodo ricco di novità per molti volti noti di Uomini e donne, che negli ultimi giorni sono balzati alle cronache per notizie più o meno positive in merito alle loro relazioni sentimentali. Qualcuno di loro, infatti, ha fatto sapere al pubblico che li segue da tempo di avere posto fine alla loro storia d'amore: è questo, ad esempio, il caso di Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani che hanno ufficializzato la loro rottura definitiva attraverso ...

Si è commossa! Uomini e donne - ascolti positivi con Gemma Galgani : Gemma Galgani continua ad essere l'indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e donne, sebbene il suo comportamento sia spesso criticato da opinionisti e pubblico da casa. Ne sarà una chiara dimostrazione la puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 21 gennaio, durante la quale la dama subirà i rimproveri di Rocco Fredella e Tina Cipollari: entrambi si diranno certi che lei partecipi al programma solo per mantenere intatto l'interesse ...

Uomini e Donne gossip - Andrea deluso da Teresa? Una reazione che dice tutto : gossip Uomini e Donne, silenzio social per Andrea Dal Corso Sembra che l’ultima registrazione di Uomini e Donne abbia profondamente deluso Andrea Dal Corso che – come ben sapete – è un tipo attivissimo sui social. Da quanto ci risulta in effetti il corteggiatore di Teresa Langella non ha mai passato un giorno senza postare […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Andrea deluso da Teresa? Una reazione che dice tutto proviene ...

Uomini e Donne - Ginevra Pisani : 'Claudio come sempre sei molto bravo con le parole' : Nelle ultime ore Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani sono finiti al centro del gossip. I due giovani si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne circa due anni fa, quando l'allora tronista scelse proprio la ragazza napoletana. Purtroppo la loro storia d'amore è giunta al capolinea, con Ginevra che ha deciso di fare le valige e di tornare a Napoli dalla sua famiglia. Nel frattempo, il 33enne di origini campane ha voluto spendere ...

Uomini e Donne : Rosa Perrotta incinta di Pietro Tartaglione? Lo scoop : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne presto genitori? Rosa Perrotta incinta? Nelle ultime ore sui social non si fa altro che parlare dell’ex tronista di Uomini e Donne e questa notizia smentirebbe categoricamente la crisi con il fidanzato Pietro Tartaglione. L’avvocato e la modella, dopo un periodo in cui apparivano piuttosto affiati, avevano lasciato intendere sui social che qualcosa tra loro non andasse per il ...

Uomini e Donne news - Claudio e Ginevra : “Sarai capita e persino amata” : Ginevra e Claudio, news dopo la rottura: lei pronta per un nuovo amore? Un’altra coppia di Uomini e Donne è scoppiata! Quella formata da Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. I due apparivano sempre molto affiatati e la notizia della loro rottura è stata come un fulmine a ciel sereno. Non si sono però lasciati con […] L'articolo Uomini e Donne news, Claudio e Ginevra: “Sarai capita e persino amata” proviene da Gossip e ...

Uomini e donne - Gemma Galgani umiliata anche nel giorno del compleanno : 'Ma mi spieghi perché...' : Ha festeggiato 69 anni sui social, Gemma Galgani . La dama protagonista del Trono over a Uomini e donne ha pubblicato su Instagram una foto di lei bambina insieme ai genitori: 'I numeri iniziano ad ...