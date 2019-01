La maledizione dei videogame di Star Wars colpisce ancora

wired

(Di lunedì 21 gennaio 2019) CloneAdventuresBattle of the Sith Lords: First Assault: The Clone– Republic Heroes1313: Masters of Teräs KäsiMillennium Falcon CD-Rom Playset: Jedi ArenaKinectper Xbox 360The Force Unleashed II per DSChi bazzica nel mondo dei videogiochi ha appreso la notizia col ghigno di chi se lo aspettava da tempo. A tutti gli altri, comunque, non farà piacere sapere che lo sviluppo del gioco di ruolo open-world dedicato aè stato cancellato da parte del suo publisher, il colosso Electronic Arts. Come accade coi film, nell’industria hollywoodiana, capita che anche la produzione di alcuni, ogni tanto, sia sospesa o cancellata, ma la saga di George Lucas sembra afflitta da una sorta diInnanzitutto, pochibasati sulla prestigiosa licenza hanno oltrepassato le soglie della ...