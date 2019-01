Irlanda boccia accordo separato con Gran Bretagna | “backstop” rischia di far saltare la

ilfogliettone

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Doppio "no" del governo irlandese, per bocca del suo Tànaiste (vicepremier) e ministro degli Esteri Simon Coveney, alle ipotesi avanzate nelle ultime ore a Londra e da parte del governo polacco per cercare di uscire dall'impasse sulla Brexit. Coveney ha respinto sia l'idea di unbilaterale Dublino-Londra per rendere superfluo il "Backstop" (il dispositivo di sicurezza previsto dall'di ritiro del Regno Unito dall'Ue che impedirebbe il ripristino di una "frontiera dura" fra la Repubblica d'e l'del Nord), che la proposta lanciata dal ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, di limitare a soli cinque anni la durata dello stesso "backstop".irpUno fra i nodi irrisolti della Brexit è rappresentato dai confini irlandesi, i 499 chilometri che dividono lo spicchio settentrionale dell'Isola fra Repubblica d'del Nord. L'argomento è ...