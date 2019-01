Fischi e insulti dai genitori | l' allenatore sospende la partita di basket

ilgiornale

: RT @Scalalexandra: #info5stelleblogspot: Video: Forza italia è Finita Silvio berlusconi a Cagliari viene accolto da una Valanga di Fischi… - Ivianti777 : RT @Scalalexandra: #info5stelleblogspot: Video: Forza italia è Finita Silvio berlusconi a Cagliari viene accolto da una Valanga di Fischi… - Lucky61mass : RT @Scalalexandra: #info5stelleblogspot: Video: Forza italia è Finita Silvio berlusconi a Cagliari viene accolto da una Valanga di Fischi… - Ori254 : RT @Scalalexandra: #info5stelleblogspot: Video: Forza italia è Finita Silvio berlusconi a Cagliari viene accolto da una Valanga di Fischi… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Domenica, a Carpenedolo, paese della Bassa Bresciana, due squadre di ragazzini del 2005, 13 anni, stanno giocando unadel campionato Under 13 di. Nella palestra della scuola media l'AmicoCarpenedolo sfida la Negrini pallacanestro Quintello 1996. A fare da giudice di gara un ragazzino, coetaneo dei giocatori, che da appena due mesi ha completato il corso da arbitro.Ma, appena dopo ilo iniziale, dalle gradinate iniziano a provenire i primie glirivolto all'arbitro:"solo a loro, e ma guarda, è passi, è fallo, non ci vedi?". Più i minuti scorrono, più le urla aumentano: "è un massacro, e i falli, e le mani addosso, non ci vedi, quello è antisportivo, e questo non lo vedi?". E più iinveiscono contro i ragazzi, più gli atleti si innervosiscono, aumentando il numero delle scorrettezze.All'inizio del terzo tempo, poi, la platea di ...