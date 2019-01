Juve | non solo Ramsey | pronto l' assalto a Ndombele

Di Carlo fa coraggio al Chievo : «Juve non impossibile» : «coraggio Chievo», Di Carlo ce la mette tutta per affrontare la tempesta e spronare l'ambiente. L'ennesima botta morale , confermata la penalizzazione dal Collegio di Garanzia del Coni, non è ...

Mascara sbotta contro lo Juventino Mughini : “non ti vogliamo a Catania” : Nelle ultime ore grandi polemiche che riguardano lo juventino Mughini: “amare la Juventus è stata la scelta più importante della mia vita, pensa se avessi amato l’Acireale o il Catania…”, aveva dichiarato su Rai 1 scatenando la reazione da parte dei tifosi siciliani. L’ex attaccante Mascara ha pubblicato su Instagram una risposta piccata: “Sig. Mughini se non era per le tue camicie da Arlecchino ma cu ...

Calciomercato Juventus - Ramsey : non è finita - ecco il nuovo retroscena : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus non molla la pista che porterebbe all’arrivo di Aaron Ramsey già dall’imminente sessione di mercato invernale. Come noto, il giocatore ha già firmato il suo nuovo contratto con i bianconeri, il quale lo legherà alla Juventus per le prossime cinque stagioni. 6,5 milioni […] L'articolo Calciomercato Juventus, Ramsey: non è finita, ...

Buffon : 'La Juve è la più forte in Champions. Il Psg non ha la sua storia' : Dopo aver lasciato la Juve e l'Italia ho capito che esiste tutto un altro modo di approcciare lo sport, e questo è il Psg. Qui la vita è completamente diversa dall'Italia'. Laudisa: "Higuain-Piatek-...

Champions - Buffon : 'La Juve è la più forte in Champions. Il Psg non ha la sua storia' : Dopo aver lasciato la Juve e l'Italia ho capito che esiste tutto un altro modo di approcciare lo sport, e questo è il Psg. Qui la vita è completamente diversa dall'Italia'. Laudisa: "Higuain-Piatek-...

Supercoppa Juve-Milan - Davids : “ai bianconeri non può bastare solo il campionato” : “Non ho visto la finale ieri, pero’ penso che quella della Juventus sia stata una bella vittoria. I bianconeri possono vincere ancora quest’anno il campionato anche se a loro non puo’ bastare. Loro stanno facendo una cosa incredibile, nella storia italiana non e’ mai successo che un club vincesse cosi’ tanti scudetti di seguito”. Sono le parole dell’ex centrocampista juventino Edgar Davids ...

Juventus-Milan - Romagnoli attacca Banti : l’arbitraggio non ha convinto i rossoneri : Juventus-Milan, anche Romagnoli ha tuonato contro il direttore di gara Banti dopo la gestione della Supercoppa Italiana Juventus-Milan, l’arbitraggi di Banti nella Supercoppa Italiana ha lasciato un po’ di amaro in bocca tra i rossoneri. Uno dei più duri nel post partita è stato senz’altro capitan Romagnoli, il quale ha tuonato contro l’arbitraggio della gara: “La gestione dei cartellini è stata molto ...

Juventus-Milan : polemica per il Var non utilizzato sul fallo da rigore su Conti : Il risultato della partita di Supercoppa italiana tra la Juventus e il Milan è ormai noto. La Vecchia Signora ha battuto il Diavolo per 1 a 0 con una prodezza del solito Cristiano Ronaldo. E perdere contro la Juventus, di questi tempi, non è una novità per nessuna squadra italiana, forse lo sarebbe il contrario. Ma i tifosi del Milan nelle ore dopo la partita hanno avuto molto da recriminare sull'andamento della sfida che, a parere di molti, è ...

Supercoppa Juventus-Milan 1-0 : decide Ronaldo - Higuan non incide : Juventus-Milan 1-0: cronaca, tabellino e statistiche ALLEGRI TOCCA QUOTA 10 - Per il resto si è trattato di una partita giocata a ritmi non altissimi e con un insolito numero di ammoniti, vista la ...

Juventus - ci risiamo : clamoroso rigore non fischiato al Milan - altro regalo dell’arbitro [FOTO] : rigore JUVE-Milan – Si è conclusa la finale valida per la Supercoppa, si sono affrontate Juventus e Milan, successo per la squadra di Massimiliano Allegri grazie alla rete messa a segno da Cristiano Ronaldo nel finale. Partita non entusiasmante per i bianconeri che hanno vinto contro una squadra nettamente inferiore, divario tecnico che però non si è visto in campo. In più altro clamoroso aiuto arbitrale, rigore incredibile non ...

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights Supercoppa Italiana : sintesi e gol. Cristiano Ronaldo non sbaglia mai : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 e ha conquistato la Supercoppa Italiana. I bianconeri hanno festeggiato a Gedda grazie a un gol di Cristiano Ronaldo al 61′, CR7 ha firmato la rete di testa concretizzando l’assist di Pjanic e ha così regalato ai compagni il primo trofeo stagionale. I rossoneri ci hanno provato, hanno colpito anche una traversa con Cutrone in apertura di secondo tempo, nel finale hanno recriminato per un ...

Juventus-Milan - perchè Banti non è andato a guardare il contatto Conti-Emre Can? Il VIDEO che fa discutere : Juventus-Milan, il contatto Conti-Emre Can fa molto discutere dopo la Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri a Gedda Juventus-Milan, le proteste del Milan sono furenti per un contatto Conti-Emre Can sul finire di gara, col punteggio di 1-0 per i bianconeri. Un contatto molto dubbio, ma la domanda che ci si pone è la seguente: perchè non andare a guardare al monitor il tutto? La discussione sul fallo o meno imperversa sui social, ma fa ...

Supercoppa Juve-Milan diretta live : le formazioni ufficiali - Higuain non gioca! : Supercoppa Juve-Milan diretta live – Dopo la lunga pausa si inizia a fare sul serio, si gioca la Supercoppa italiana, in campo Juventus e Milan pronte a regalare grande spettacolo. Gli ultimi giorni sono stati caldissimi e pieni di polemiche, in particolar modo caos sulla decisione di disputare il match in Arabia Saudita. Ma adesso è arrivato il momento di pensare al campo, in particolar modo importante l’assenza di Gonzalo ...

Calciomercato - Emerson Palmieri : non solo la Juve - c'è il pressing dell'Atletico Madrid : La Juventus lo segue ormai da diverse stagioni, fin dai tempi della Roma: i bianconeri hanno pensato a lui anche durante questo mercato di gennaio in caso di partenza di Leonardo Spinazzola, poi la ...