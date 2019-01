Per Matera 2019 dall' aeroporto di Bari via al servizio di collegamento con bus

«Matera 2019 - Open Future» : serata inaugurale Per la Capitale Europea della Cultura - : ... al termine della cerimonia d'inaugurazione dal titolo " Matera 2019 " Open Future ", un evento con arte, musica, spettacolo, tradizione e creatività, in una delle cornici più suggestive del mondo, ...

Serie C - nuovo scioPero da parte dei calciatori di Matera e Pro Piacenza : Ancora guai in Serie C, Matera e Pro Piacenza devono fare i conti con problemi dal punto di vista finanziario. Oggi l’Aic annuncia nuove agitazioni, previsti altri scioperi. L’Assocalciatori fa sapere con un comunicato che “i calciatori professionisti tesserati per il Matera, attualmente in attesa dello svincolo per morosita’ da parte del Collegio Arbitrale, richiamando tutte le motivazioni gia’ esposte a ...

Serie C - Matera e Pro Piacenza : indetto lo scioPero dei calciatori : I giocatori di entrambi i club non scenderanno in campo domenica a seguito dei mancati adempimenti retributivi da parte delle società. L'articolo Serie C, Matera e Pro Piacenza: indetto lo sciopero dei calciatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

FS s'impegna nell'ampliamento della rete Per Matera Capitale della Cultura : Per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 Ferrovie dello Stato Italiane s'impegna nell'ampliamento della rete di collegamenti, servizi e offerte, e proponendo una maggiore accessibilità e ...

ScioPeri giocatori Matera e Pro Piacenza : ANSA, - ROMA, 18 GEN - Ancora problemi, in Serie C, per Matera e Pro Piacenza, società alle prese con problematiche finanziarie che si riflettono sulle rispettive squadre. Infatti il mancato pagamento ...

Il Gruppo FS Italiane Per Matera 2019 Capitale Europea della Cultura : Prende il via Matera - Capitale della Cultura Europea 2019 , l'evento che vedrà la città dei sassi e la Basilicata protagonista in Europa per 48 settimane. La designazione di Matera avvenuta il 17 ...

Matera 2019 : tutto pronto Per la cerimonia inaugurale di domani : Mancano solo ventiquattro ore alla cerimonia di apertura di Matera come Capitale Europea della cultura. La “città dei sassi“, così come viene chiamata, si è preparata in questi anni (dal 2014, anno della designazione, fino ad oggi), a vivere una “ grande festa” che durerà 48 settimane (fino al 19 dicembre 2019) e che vedrà confluire nella città un grande flusso turistico nazionale ed internazionale. “Open future” è il logo per Matera 2019 che è ...

Matera 2019 : un Percorso collettivo verso la migliore Capitale Europea della Cultura possibile : ... il cui programma è il risultato di sforzi collettivi pari a quelli che hanno consentito la costruzione dei due Rioni Sassi; ci si potrà divertire con la musica, il cinema, la danza, la scienza, ...

Al corteo Per Matera Capitale della cultura i teli termici dei migranti diventano opere d'arte : Grandi personalità del mondo della cultura e delle istituzioni prenderanno parte all'evento, destinato a dare una chiave lettura del tutto inedita della manifestazione lucana. Eventi e temi in agenda ...

Matera 2019 : Airbnb regala soggiorno sabbatico Per rianimare il borgo di Grottole : Quattro persone avranno la possibilità di staccare la spina e trasferirsi per 3 mesi nel borgo lucano a pochi chilometri da Matera: l'obiettivo è dare manforte ai 300 abitanti per evitare che diventi un borgo fantasma

Matera 2019 : tutto quello che c’è da saPere sull’open show di sabato 19 gennaio : La cerimonia di inaugurazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 sarà in diretta europea su Rai1 a partire dalla 19 e vedrà, ma la festa nella città inizierà dal giorno prima con la scoperta del progetto Lumen che accenderà la città dei Sassi e proseguirà il 20 gennaio con l'apertura delle prime mostre.Continua a leggere

Matera 2019 - guida alla Capitale della cultura : tutti gli eventi e i pass Per l'evento inaugurale : Da Bollani a Brachetti, musica, arte, fuochi pirotecnici a fare da cornice alla cerimonia di apertura del 19 gennaio. Tre giorni di festa. Atteso il presidente Sergio Mattarella: come ottenere il pass

Matera 2019 - in coda sotto la pioggia Per ritirare pass Per inaugurazione Capitale della cultura : Decine e decine di persone davanti alla prefettura per l'evento con il presidente Mattarella aperto a 3.500 persone. Ci sono stati anche momenti di tensione