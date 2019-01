Napoli | trova borsa e dà la caccia alla proprietaria per restituirla

Napoli - l'ultima trovata degli ambulanti : sequestrati carrelli mobili carichi di merce : carrelli mobili carichi di merce. È la nuova strategia degli ambulanti abusivi nel centro di Napoli per spostarsi rapidamente in caso di passaggio di pattuglie della polizia municipale. I carrelli ...

Napoli - trovata la formula per la cessione di Rog : Come riporta la Gazzetta dello Sport : ' Marko Rog ha chiesto di andare a giocare altrove, per ritrovare un po' di continuità. Ancelotti ha deciso di accontentarlo e il diesse ne sta trattando la cessione col Siviglia . L'...

Napoli sul velluto - Milik e Ruiz stendono il Sassuolo : gli azzurri trovano il Milan nei quarti di Coppa Italia : Tutto semplice per la formazione di Ancelotti, che si sbarazza del Sassuolo con un gol per tempo: nei quarti c’è la sfida con il Milan Comincia con una vittoria il 2019 del Napoli, la formazione di Carlo Ancelotti si sbarazza senza patemi del Sassuolo grazie alle reti di Arek Milik e Fabian Ruiz. Cafaro/LaPresse Un match insidioso ben gestito dagli azzurri, capaci di piazzare le stoccate vincenti al momento giusto, staccando il pass ...

Napoli - ritrovati 19 proiettili nascosti in una pietra in tufo : Gli agenti della polizia di Stato dell'ufficio prevenzione generale, 'sezione Volanti', hanno rinvenuto e sequestrato, in via salita Miradois, nel quartiere Sanità, a Napoli, all'interno di un foro ...

Perché ieri a Napoli un tratto di mare è diventato bianco (trovato il responsabile) : Chiazza di colore biancastro nel porticciolo di Mergellina: si trattava di uno sversamento abusivo di residui edilizi

Tifoso ucciso a Milano - trovata la seconda auto : otto persone indagate a Napoli per omicidio volontario : Sono otto le persone indagate a Napoli per la morte di Daniele Belardinelli , il Tifoso investito e ucciso a Milano il 26 dicembre durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli. Sono indagati i ...

Napoli - pistola utilizzata per le stese ritrovata nell'area archeologica di Forcella : Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno ritrovato una pistola semiautomatica, marca Beretta calibro 9 parabellum, con matricola abrasa, completa di caricatore rifornito da tre cartucce. L'...

Napoli - trovata una formica sul volto di un paziente ricoverato in Rianimazione - Direttore Asl : 'Inverosimile' : Hanno notato una formica sul volto di un loro parente, un 78enne ricoverato nel reparto di Rianimazione, e hanno hanno deciso di chiamare i carabinieri. E' successo mercoledì all'ospedale San Giovanni ...

Tifoso morto - sequestrata un'auto a Napoli : si trovava a Milano il 26 dicembre : Continuano le indagini investigative per fare chiarezza sulla dinamica degli scontri tra ultras verificatisi nel prepartita di Inter-Napoli, che hanno portato alla morte di un Tifoso interista . Gli ...

