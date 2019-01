Il partito di Bergoglio e le divisioni nella Chiesa

huffingtonpost

(Di sabato 19 gennaio 2019) Nel 1945 un liberale cattolico che nell'anteguerra aveva scritto per le riviste gobettiane, Novello Papafava, diede alle stampe un aureo libretto dal titolo:cattolico, partiti cattolici o cattolici nei partiti? Da quel momento in poi, come è noto, il quesito si è posto tante volte e l'iniziativa assunta in queste settimane dall'associazionismo cattolico di sinistra, con l'evidente sostegno di una parte delle gerarchie ecclesiastiche, lo rende un'altra volta attuale: l'ennesima.A rileggere quelle pagine, poche ma dense, a tanti anni di distanza, si comprende benissimo perché ilunico dei cattolici, per esistere, aveva bisogno che scoppiasse la Guerra Fredda, aveva bisogno di conquistare l'egemonia dell'anticomunismo, aveva bisogno di trasformarsi in un'area vasta (più che in unquale trovassero forme e modalità di ...