Trasfusione di sangue di adolescente | ecco il macabro elisir di giovinezza venduto da una

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Sembra quasi un moderno film horror, ma la “young blood trasfusion” è realtà, grazie alla controversa startup statunitense Ambrosia Health, che promette di far ringiovanire adulti e anziani, tramite trasfusioni di. Ambrosia vende ai suoi clienti il plasma di donatori di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con lo scopo di offrire “benefici per la salute” a chi ha superato i 30 anni. Con 8.000 dollari si può infatti ricevere ladi 1 litro di plasma, mentre per “soli” 12.000 dollari la quantità di plasma sale a 2 litri. La compagnia, nata nel 2016, ha oggi diverse sedi: a Phoenix in Arizona, in California a Los Angeles e San Francisco, in Florida a Tampa, a Omaha nel Nebraska e a Houston in Texas.La curiosa idea imprenditoriale è venuta a Jesse Karmazin, trentaquattrenne laureato in medicina presso la Princeton ...