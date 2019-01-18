Traffico Roma del 18-01-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 18-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico INTENSO E RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA. MIGLIORA LA SITUAZIONE NELL’INTERNA DOVE IL Traffico RIMANE PARTICOLARMENTE SOSTENUTO DA VIA NOMENTANA A VIA TIBURTINA. SI RALLENTA PER Traffico INTENSO SULLA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE ATRATTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. A SAN GIOVANNI PER UN INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA DRUSO A ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE ATRATTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. A SAN GIOVANNI PER UN INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA DRUSO A ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE PER Traffico E INCIDENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SI RALLENTA INTERNA DA VIA CASSIA A VIA TIBURTINA PER Traffico INTENSO. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE PER Traffico E INCIDENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SI RALLENTA INTERNA DA VIA CASSIA A VIA TIBURTINA PER Traffico INTENSO. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI CASAL DE MARMO IN CARREGGIATA INTERNA. IL Traffico STA TORNANDO LENTAMENTE ALLA NORMALITÀ. QUASI RISOLTO IL SECONDO INCIDENTE NELLA STESSA CARREGGIATA DOVE IL Traffico È SOSTENUTO DA VIA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 16:15 A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DI CASAL DEL MARMO. PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO ANCHE DA VIA COLLATINA A VIA APPIA. PER UN GUASTO TECNICO DALLE 12 IL PERCORSO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 È ANCORA LIMITATO IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA GALENO CELEBRAZIONE DEI VESPRI OGGI POMERIGGIO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA. DALLE 16 ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA PISANA A VIA DI CASAL DEL MARMO. NON VA MEGLIO IN ESTERNA DOVE PER IL FORTE Traffico E PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ALLA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 13:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’ SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE GARIBALDI VERSO PONTE TESTACCIO. CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DELL’A24 RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ARDEATINA ALLA ROTATORA DI VIA DI PORTA MEDAGLIA RICORDIAMO TRA LE 16 ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 13:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’ SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE GARIBALDI VERSO PONTE TESTACCIO. CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DELL’A24 RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ARDEATINA ALLA ROTATORA DI VIA DI PORTA MEDAGLIA RICORDIAMO TRA LE 16 ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 11:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E E VIA DEI DUE PONTI SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNALLE > CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 11:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E E VIA DEI DUE PONTI SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNALLE > CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 09:50 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’. INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DE LA RUSTICA ALLA TIBURTINA; RALLENTAMENTI POI DALLA VIA DEL MARE ALL’ARDEATINA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA DIRAMZ Roma NORD ALLA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 09:50 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’. INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DE LA RUSTICA ALLA TIBURTINA; RALLENTAMENTI POI DALLA VIA DEL MARE ALL’ARDEATINA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA DIRAMZ Roma NORD ALLA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 09:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’. INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA ALLA TIBURTINA E SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA RM- FIUMICINO A TRATTI FINO ALLA VIA APPIA. CODE PER UN IN CIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 20 | 00
VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 20:00 (Di venerdì 18 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. IL Traffico È TORNATO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. DIMINUISCONO I RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE TOR DI QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E NELLA STESSA DIREZIONE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. ANCORA SOSTENUTA LA CIRCOLAZIONE SU VIA DI BOCCEA DA LARGO GREGORIO XIII A PIAZZA DEI GIURECONSULTI VERSO VIA BALDO DEGLI UBALDI. CONCLUSA LA CELEBRAZIONE DEI VESPRI PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO. RIAPERTA VIALE SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO BALDELLI E LUNGOTEVERE SAN PAOLO. CONTINUANO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CON IL LED. DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO CHIUSO ...
romadailynews
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