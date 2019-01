Il Negroni compie 100 anni e si fa così

vanityfair

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Stefano Cattaneo, il vincitore all'opera in garaNon più di 20, la ricetta del cocktail vincitoreIl Cinema Oden di Firenze durante la serata finale della Campari Barman Competition 2019Il Fiorino di Michael Tommasi, 2° classificato Michael Tommasi, Stefano Cattaneo e Alessandro FanfaniIl ritorno del Conte di Alessandro Fanfani, 3° classificatoLa giuria di esperti Il Cinema Odeon di Firenze, città natale delIl100e li porta benissimo. Inventato nel 1919 a Firenze dal conte Camillo, è diventato un grande classico internazionale, lo si beve da New York a Singapore, è il 2° cocktail più venduto al mondo e il preferito da noi italiani (lo dicono dati di settore). Non se ne abbiano gli amanti dello Spritz, ma ilha più successo, e molto più stile.Classico, quello del “Conte” Luca Picchi Classico, ilè il vero banco di prova di un ...