Dopo 65 anni insieme la moglie muore | a distanza di 24 ore lui la raggiunge

Cagliari - Berlusconi Dopo 12 anni torna sul predellino : “Realizzerò i vostri sogni”. Poi sbaglia la data delle elezioni : “Voglio contribuire a realizzare i progetti e i sogni che portate nel cuore per voi e per le persone a cui volete bene”. Cosi’ l’ex premier Silvio Berlusconi si è rivolto alla folla che lo ha accolto a Cagliari, al secondo e ultimo giorno di tour elettorale per le suppletive del 20 gennaio. Il leader di Forza Italia per parlare alla gente, assiepata intorno alla sua auto, è salito sul predellino del veicolo per vedere ...

Rigopiano due anni Dopo. Anche Di Maio e Salvini sulle macerie dell'hotel : Rigopiano due anni dopo. E il dolore non si affievolisce, per i parenti delle 29 vittime inghiottite dalla valanga. Lacrime e silenzio, corone di fiori e gigantografie dei volti di chi non c'è più: ...

Rigopiano - due anni Dopo : oggi la commemorazione. Arrivato Di Maio : 'Noi ci siamo' : A due anni dalla slavina dell'hotel Rigopiano di Farindola, Pescara,, dove il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone e 11 si salvarono miracolosamente dopo essere rimaste ore e ore tra le macerie, ...

Rigopiano : Salvini - 'Dopo due anni di chiacchiere ora i fatti' : Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Sono felice di poter abbracciare, di poter portare un minimo di conforto e tutto l'affetto e il calore di milioni di italiani agli orfani, alle vedove, ai papà che hanno perso i figli, ai figli che hanno perso i papà, portando la certezza che lo Stato c'è". Lo dice il min

Rigopiano - Salvini : “Dopo due anni di chiacchiere ora i fatti” : Sono felice di poter abbracciare, di poter portare un minimo di conforto e tutto l’affetto e il calore di milioni di italiani agli orfani, alle vedove, ai papà che hanno perso i figli, ai figli che hanno perso i papà, portando la certezza che lo Stato c’è”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook mentre si sta recando a Rigopiano. “Dopo due anni di chiacchiere, di silenzio, adesso ...

Rigopiano - due anni Dopo : oggi la commemorazione. Annunciati Salvini e Di Maio : Nel pomeriggio invece l'iniziativa si sposterà a Penne dove al Palazzetto dello Sport è prevista la commemorazione con personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, fin dall'inizio vicine ...

Sessant’anni insieme - muore per il dolore ventiquattr’ore Dopo l’addio alla moglie : Elsa Rossi ed Ermete Vicedomini, 97 e 92 anni, sposi dal 1953.Vivevano a Castelletto ma erano originari del quartiere di Rivarolo

Due anni fa la tragedia di Rigopiano : ecco i fatti e le immagini di ciò che accadde in quelle drammatiche ore Dopo la valanga : 1/75 LaPresse/Mario Sabatini ...

Rigopiano - due anni Dopo quella maledetta valanga : il ricordo di chi ha scavato tra le macerie : Il racconto di Giuseppe Romano, direttore centrale per le emergenze all'epoca della tragedia che costò la vita a 29 persone...

Morgan rientra in Rai Dopo 10 anni : polemiche in archivio : Morgan rientra in Rai dopo 10 anni: polemiche in archivio. La scelta di Carlo Freccero e il programma che lo vedrà protagonista Carlo Freccero, il tanto visionario quanto discusso neo direttore di Rai 2, assesta un altro colpo: dopo aver ‘scippato’ Stefano De Martino (prossimo conduttore di Made in Sud) e Simona Ventura a Mediaset, […] L'articolo Morgan rientra in Rai dopo 10 anni: polemiche in archivio proviene da Gossip e Tv.

Morgan torna in Rai Dopo 10 anni con uno speciale su Freddie Mercury : dopo quasi 10 anni di 'esilio', Morgan torna in Rai dal portone principale. Giovedì 24 gennaio su Rai 2 condurrà ' Freddie - speciale Freddie Mercury ' e renderà omaggio ad uno dei protagonisti più ...

Silvana e Luca - finalmente sposi : «Dopo 10 anni di ostacoli ce l’abbiamo fatta» Un film dalla loro storia|video : La coppia si è sposata dopo dieci anni di ostacoli: il loro amore era osteggiato. Il «sì» in chiesa a Bolzano. La storia diventerà un film