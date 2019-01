Dietro il baciamano

huffingtonpost

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Accolto tra gli applausi a Farindola, come accadeva a Berlusconi all'Aquila, perché le campagne elettorali sul dolore vanno valutate sul lungo periodo, a telecamere spente. Lì Salvini promette soldi ai parenti delle vittime di Rigopiano, in un'ennesima piroetta, tanto chi ne accorge: soldi dati per stanziati, poi affidati a un emendamento, ora, ma che non si capisce "come" e "quando" saranno dati, certo dopo il 10 febbraio, quando in Abruzzo le urne saranno chiuse.Qui Afragola (Napoli), questi sono i sondaggi che preferisco, grazie! :blush: pic.twitter.com/ctdW5j8PT0— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 gennaio 2019E accolto tra gli applausi anche ad Afragola. Gente che come una volta si inchina al potente per baciargli la mano, si si sottomette e si indigna, non con chi mette le bombe, ma con Roberto Saviano, "non vogliamo più pagargli la scorta", come ...