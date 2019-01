Decretone | perché Salvini aveva un cartello diverso?

blogo

: Decretone, Di Maio su rischio fiducia: “Perché opposizioni dovrebbero fare ostruzionismo?” Conte: “Mai prova di for… - fattoquotidiano : Decretone, Di Maio su rischio fiducia: “Perché opposizioni dovrebbero fare ostruzionismo?” Conte: “Mai prova di for… - lalaferla : RT @DarioBallini: Sapete quale è la porcata più porcata? Che col #decretone così come è, se non verrà modificato, i nuclei familiari con di… - Angela23763271 : RT @Deputatipd: Il #redditodicittadinanza servirebbe per trovar lavoro. Invece blocca le assunzioni nel pubblico impiego. Sentite Di Maio e… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)Il dettaglio non poteva sfuggire ad osservatori attenti: durante la conferenza stampa tenuta ieri sera a Palazzo Chigi dopo l’approvazione del, Matteoha esposto unrispetto al premier Giuseppe Conte e al vicepremier Luigi Di Maio. È evidente che il leader della Lega abbia voluto curare solo ed esclusivamente il proprio elettorato, cui era stato promesso in campagna elettorale proprio l’approvazione di Quota 100 per i nuovi calcoli pensionistici. Per il vicepremier, il reddito di cittadinanza è una sorta di “danno collaterale”, un provvedimento che sostanzialmente accetta ma non sposa come linea politica del suo partito.Qualcuno dalle parti di Forza Italia ha visto in questa scelta diun segnale di riavvicinamento al centrodestra, considerate le imminenti tornate elettorali e soprattutto la scadenza del contratto di governo per ...