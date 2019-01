Legge 104 | esenzione bollo auto con veicolo usato Quando si può

Legge 104 con depressione e anoressia - come avere i permessi : Legge 104 con depressione e anoressia, come avere i permessi permessi Legge 104 con patologie psichiche: l’ elenco Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell’elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l’elenco di tali malattie è ...

Permessi Legge 104 : giorni di ferie - cosa è rischioso fare : Permessi Legge 104: giorni di ferie, cosa è rischioso fare Permessi Legge 104 e ferie: il punto della situazione Uso improprio dei Permessi garantiti ai titolari di Legge 104. Un tema di ampio dibattito, che spesso è confluito nella giurisprudenza. A suon di sentenze, si sono chiariti diversi aspetti sull’utilizzo di tali Permessi, distinguendo debitamente cosa fare e cosa non fare durante l’assenza dal lavoro per lo svolgimento di attività di ...

Bollo auto 2018 : evasione pagamento con Legge 104 - chi paga il triplo : Grossa truffa nella provincia di Latina scoperta dalla Guardia di Finanza. Il raggiro ha riguardato l’evasione del pagamento del Bollo auto a causa della Legge 104, di cui erano titolari soggetti il cui decesso non è mai stato comunicato. La Guardia di Finanza ha focalizzato le indagini su 66 persone nella zona di Latina, le quali usufruivano illecitamente dell’esenzione dal pagamento del Bollo auto, diritto riconosciuto ai soggetti con handicap ...

La Legge n° 104 - 5 febbraio 1992 - Scheda Sintetica (Prima Parte) : La Legge 104 è la Legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili, definiti nel testo del 1992 handicappati, il cui scopo, in estrema sintesi è la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e della socializzazione e integrazione. Con la presente Scheda di sintesi intendiamo mettere a disposizione dei nostri utenti uno strumento di facile comprensione e utilizzazione che permetta a chi ne fosse interessato di avere una ...

Docenti assunti con Legge 104 : rigettata archiviazione - proseguono indagini a Cosenza : Cosenza - Il tribunale di Cosenza, personificato dal giudice Manuela Gallo, ha accolto l'opposizione alla richiesta di archiviazione, avanzata dalla Procura della Repubblica, in merito all'esposto di ...

Bollo auto 2019 : esenzione per Legge 104. Come funzionano le agevolazioni : Il Bollo è una tassa che ogni anno va pagata per essere i possessori di un veicolo, che sia un'auto, una moto, un autocarro e così via. A breve si entrerà ufficialmente nel 2019 ed è giusto arrivare preparati su ciò che ci aspetta, soprattutto sapere se si è esenti dal pagare qualche tassa. Il Bollo auto per il 2019 prevede alcune esenzioni, dunque alcune condizioni per le quali non deve essere pagato. Innanzitutto, i primi ad aver diritto a ...

Legge 104 : tutte le agevolazioni e chi può richiederle : Molte sono le agevolazioni previste per i soggetti che rientrano nella sfera di applicazione della Legge 104 del 1992. Una Legge che negli anni ha subito diverse modifiche. I benefici concessi ai disabili titolari del verbale 104 e ai loro familiari che li assistono sono diversi e afferiscono a diversi ambiti: lavoro, agevolazioni fiscali, bonus. Vediamo nello specifico le misure principali. Consulta lo speciale Legge 104 agevolazioni Legge 104: ...

Legge 104 : esenzione canone Rai per disabilità - cosa cambia dal 2019 : Tra le novità attese nella prossima Manovra 2019 potrebbe essercene una diretta alle persone disabili, incluse quelle con Legge 104: l’esenzione del canone Rai per disabilità. È quanto previsto da un emendamento alla Legge di Bilancio presentato dalle senatrici del Movimento 5 Stelle – Laura Granato e Agnese Gallicchio – in Commissione Bilancio del Senato. Una commissione impegnata in queste ore nell’esame del testo, anche se le ...

Legge 104 - rimborso retroattivo bollo auto : è possibile ottenerlo? : Mettiamo il caso che si sia avviata la procedura di riconoscimento Legge 104, e questa arrivi più tardi del previsto, magari a seguito di procedura di ricorso o ritardi nell’esame della domanda. In sostanza si paga il bollo auto, ma si è ancora in attesa del verbale di Legge 104. Una volta ottenuto, si può chiedere il rimborso retroattivo del bollo auto pagato? Vediamo, dopo aver approfondito a chi spetta l’esenzione del bollo, se la risposta a ...

Esenzione ticket sanitario per Legge 104 : quali prestazioni e come chiederla : Essere titolari della Legge 104 significa poter ottenere tutta una serie di benefici, per sé e per i propri familiari disabili, tra cui proprio l’Esenzione ticket sanitario. È conosciuta ormai con questo nome e a volte si dà per scontato che tutti siano consapevoli di cosa sia di cosa comporti. Ma non sempre è così. Prima di scendere in dettaglio anticipiamo che la Legge 104 è un provvedimento legislativo introdotto in Italia nel 1992, per ...

Legge 104 - gli abusi sui permessi sono un reato penale contro lo Stato : Qualsiasi lavoratore che usufruisca dei permessi concessi dalla Legge 104/92 e che ne faccia un abuso conclamato, commette due illeciti. Si va incontro a due diverse tipologie di sanzioni. Nella fattispecie, i reati o gli illeciti sono due, uno di carattere civile e uno (ben più grave) di tipo penale. Una sentenza della Suprema Corte specifica che gli abusi sui permessi essendo un reato contro lo Stato rientrano tra quelli a cui si può procedere ...

Pensioni - quota 100 potrebbe diventare quota 104 : come cambia il superamento della Legge Fornero : La quota 100 potrebbe essere riformulata, diventando di fatto una quota 104. Secondo la proposta di Alberto Brambilla, esperto previdenziale vicino alla Lega, si potrebbe decidere di mandare in pensione anticipata solo chi ha acquisito i requisiti della quota 100 entro il 31 dicembre 2018, partendo da chi li ha da almeno due anni.Continua a leggere