Fuggono da Ps | 4 morti nel Casertano

Fuggono all’Alt della polizia e si schiantano nell’inseguimento : 4 morti nel Casertano : Non si sono fermati all’Alt intimato da una pattuglia della polizia in servizio lungo la strada statale Telesina ed è scattato un inseguimento che si è concluso tragicamente. Quattro persone sono morte nei pressi dell’uscita di Alvignano, in provincia di Caserta. Erano tutte a bordo di una Skoda intercettata da una pattuglia del commissariato di Te...

Bologna - Fuggono al posto di blocco dei Carabinieri e poi si schiantano : morti due ragazzi di 18 e 19 anni : Hanno visto il posto di blocco dei Carabinieri a 200 metri di distanza e dopo aver invertito la marcia per fuggire al controllo, si sono schiantati contro un palo con un Suv. Due ragazzi di 18 e 19 anni sono morti in un incidente stradale intorno alle 4.30 a Mascarino di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, i militari sono saliti in auto per seguirli, ma avrebbero subito perso il contatto visivo e ...

