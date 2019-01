Fiera dei FisChietti - tutto pronto per la festa di Rutigliano - Puglia.com : Oltre agli animali, nella Fiera dei Fischietti in terracotta sono riprodotti anche noti personaggi della politica , dello sport e di tutto lo spettacolo. Questa usanza viene celebrata di pari passo ...

Sciopero Atac oggi a Roma. Bus - metro e ferrovie a risChio per doppia protesta : L'agitazione non interessa le linee periferiche. Il Campidoglio: aperte le Ztl diurne del centro e di Trastevere

Tensione Milan! Gattuso getta il telefono di un giornalista - Higuain nervoso : “CerChi casino?” [VIDEO] : Gattuso ed Higuain hanno dato segni di nervosismo dopo la sconfitta del Milan a Gedda contro la Juventus: ecco quanto accaduto Aria tesissima in casa Milan. Gattuso ed Higuain, dopo il ritorno in Italia della squadra rossonera nella notte, hanno mostrato segni di Tensione. Il tecnico rossonero appena sceso dall’aereo è stato infastidito dai tanti giornalisti pronti a riprenderlo. Proprio uno di questi è stato colpito col braccio da ...

Juventus - le pagelle : professor Chiellini. Cancelo e Douglas Costa - due frecce : SZCZESNY 6,5 Una uscitina alta a vuoto al 24', tuttavia si riscatta, e anche di più, sul finire del primo tempo: buoni riflessi su Calhanoglu. Cancelo 7 Non soltanto brucia i tempi di recupero pur di ...

Chi sta vincendo la guerra del Big Mac : È finito il primo atto della sfida tra Davide, ovvero la piccola catena di fast food irlandese Supermac's, e Golia, ovvero la grande catena di fast food statunitense McDonald's. E come nelle storie più belle a vincerlo è stato proprio il contendente meno famoso ma più tenace. L'oggetto della disfida, per chi si fosse perso la notizia, è il nome di uno dei panini più noti al mondo: il Big Mac. L' EUIPO (ufficio dell'Unione Europea per la ...

EA : "siamo pienamente impegnati a realizzare più gioChi di Star Wars" : A seguito di un report secondo cui Electronic Arts aveva cancellato il gioco open-world di Star Wars in fase di sviluppo presso EA Vancouver, il publisher ha finalmente risposto con una dichiarazione. Sfortunatamente, non offre alcuna intuizione reale e non chiarisce totalmente la storia riportata da Kotaku."C'è stata una speculazione durante la notte su uno dei nostri progetti di Star Wars. Come parte naturale del processo creativo, il grande ...

La purga di Erdogan contro il cestista Nba : Chiesta l'estradizione : Atene Lo aveva detto qualche giorno fa, il 26enne stella dell'Nba Enes Kanter, di aver paura di ritorsioni dalla sua Turchia. Ed ecco la conferma giunta dal procuratore generale di Istanbul, che ne ...

Roma - Cristante : 'Carriera a ostacoli - a 19 anni ho risChiato di essere tagliato fuori. Poi mi sono svegliato e...' : Queste le parole del 4 giallorosso a la Gazzetta dello Sport : 'Non è mai facile quando si arriva in una nuova squadra, serve un po' di tempo per ambientarsi. Cambiano i meccanismi, i compagni, gli ...

CALCIOMERCATO - il Chelsea Chiede 18 milioni per Zappacosta : le ultime : CALCIOMERCATO LAZIO Adesso si conoscono le richieste del Chelsea e si possono iniziare a fare conti. Come riporta il Corriere dello Sport, i Blues vogliono ben 18 milioni per Zappacosta . La cifra è molto alta e complica ancora di più l'affare che già in precedenza non sembrava così semplice. Inoltre la Lazio non ha ancora ceduto ...

Come si Chiamano quelli di Valdilana? Non è ancora stato deciso : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Come si chiamano quelli di ...

Precari storici scuola - Chiesta la fase transitoria : la proposta : fase transitoria e stabilizzazione dei Precari storici sono ancora argomenti attuali. Un’aula magna piena di persone, ieri, ha visto la presenza di centinaia di docenti provenienti da tutta la Toscana all’assemblea organizzata dalla UIL scuola. Per il sindacato, occorrono risposte non solo ai docenti, ma anche ai genitori degli alunni. Il balletto dei docenti che passano da una scuola all’altra, e che si ripresenta tutti gli anni, deve ...

Intervista – Roberto VecChioni : «Così ho imparato che la vita non va osteggiata ma amata» : Mentre si racconta sorride e si esprime un contagioso ottimismo inaspettato «La vita non va osteggiata ma amata» ribadisce con forza e saggezza Roberto Vecchioni, uno degli ultimi veri cantautori italiani, un artista autentico, di quelli che raccontano la vita toccando tutte le corde dell’esperienza umana dimostrando che i versi delle canzoni, quando sono composti con la propensione al racconto e spesso alla denuncia sociale, possono avere ...

Magistrati arrestati - Nardi aspirava a una nomina al Comune di Roma : "M5S Chiese curriculum" : Il gip: "Un esponente politico vicino al Movimento 5 Stelle lo invitò ad inviare un proprio curriculum alla segreteria della sindaca Raggi". Nardì parò della possibilità di essere nominato vice capo di gabinetto

Brexit - l'economista : "Spettro recessione - risChi anche per Italia" : Roma, 16 gen. (Labitalia) - "E' una situazione che innanzitutto porta tanta i[...]