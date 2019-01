Cadavere in Burkina Faso | non è Luca Tacchetto ma un canadese Kirk Woodman ucciso da

Burkina Faso - scoperto Cadavere di un uomo bianco : non è Luca Tacchetto : È stato ritrovato in Burkina Faso il cadavere di un uomo bianco , ma non appartiene a Luca Tacchetto , il 3oenne figlio dell'ex sindaco di Vigonza scomparso nel paese africano con l'amica Edith Blais lo scorso 15 dicembre. Era stata allertata la Farnesina, ma il corpo appartiene ad un cittadino canadese.Continua a leggere

