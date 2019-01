Uccisa per un pugno di gioielli | ergastolo per l' ex vicino di casa

Donna Uccisa davanti a casa nel Perugino con una coltellata alla schiena - è mistero : Aveva un coltello conficcato nella schiena la Donna di 69 anni trovata morta all’esterno dell’abitazione di famiglia a Villa di Magione, nel Perugino.. La ricostruzione di quanto successo è ancora al vaglio dei carabinieri. A dare l’allarme - in base alle prime informazioni - è stata la figlia della Donna, che ha chiamato il centro di salute mental...

Susanna Tamaro e il dolore per la cagnolina Uccisa da un boccone avvelenato : “Addio piccolo raggio di luce” : Susanna Tamaro racconta con un post su Facebook la morte di Pimpi, la cagnolina trovatella che aveva adottato al canile di Orvieto, cittadina umbra dove vive la scrittrice. Sei mesi insieme, una accanto all’altra fino alla sua morte: uccisa da qualcuno che le ha lanciato una polpetta avvelenata. “Ti ho cercata a lungo e, alla fine, ti ho trovata dietro le sbarre di un canile. Per un mese, come la Volpe con il piccolo Principe, sono ...

Si ferma in tangenziale per soccorrere un gufo ferito : 26enne travolta e Uccisa : Ha visto un gufo ferito sul ciglio della strada e si è fermata per soccorrerlo. Poco dopo però Angela Pozzebon, 26enne trevigiana, è stata investita e uccisa.L'incidente - La ragazza, originaria di Montebelluna ma residente a Istrana, si è fermata con la sua Opel a bordo della strada, via Serenissima, un tratto di tangenziale ad elevato scorrimento e molto buia, per soccorrere un gufo ferito per terra sull'altra ...

Vede gufo in difficoltà e scende dall’auto per salvarlo - Angela travolta e Uccisa a 26 anni : La giovane è stata travolta da un'auto che sopraggiungeva dall'altro senso di marcia che non l'ha vista. Un impatto violentissimo che l'ha sbalzata in un fossato. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza aveva accostato ed era scesa per soccorrere un animale che aveva visto in difficoltà lungo la carreggiata.Continua a leggere

Treviso - scende dall'auto per soccorrere un gufo : travolta e Uccisa : Una 26enne è stata travolta e uccisa da un'auto nel Trevigiano dopo essere scesa dalla propria vettura per soccorrere un uccello notturno, forse un gufo, fermo sulla strada. L'incidente si è ...

La villetta degli orrori dove venne Uccisa Meredith è stata venduta : diventerà un B&B e anche museo per gli appassionati del crimine : La villetta di via della Pergola, dove nel 2007 fu uccisa la studentessa inglese Meredith Kercher, potrebbe presto esser trasformata in un bed and breakfast. I proprietari dell'immobile, infatti, lo ...

Houston - bimba di 7 anni Uccisa in una sparatoria nel parcheggio di un supermercato : Terribile tragedia negli Stati Uniti, precisamente a Houston, dove una bimba di soli 7 anni è rimasta uccisa in una sparatoria avvenuta in un parcheggio. L'area di sosta serve un ipermercato della nota catena americana Walmart. La piccola si trovava con la sua mamma e altri bimbi in auto, quando da un camion di colore rosso sono partiti alcuni colpi di arma da fuoco, che hanno colpito la bambina, che è poi deceduta. La madre è rimasta ferita ad ...

Bimba di 3 anni stuprata e Uccisa - orrore in Pakistan/ Ultime notizie - invocata pena di morte per gli aguzzini : Pakistan, Bimba di 3 anni violentata e uccisa. Ultime notizie, 30 persone fermate: orrore, 'morta per la paura e il dolore'. Chiesta pena di morte.

Coppia Uccisa in tabaccheria - l'ex confessa : «Li ho ammazzati perché lei non mi voleva più» : Ha confessato Giuseppe Gualtieri, il 67enne arrestato per il duplice omicidio di Francesca Petrolini, di 53 anni, e del compagno Rocco Bava (43), uccisi ieri nella tabaccheria di lei, a Davoli...

Jessica - Uccisa con 85 coltellate : ergastolo per Garlaschi Foto : Avrà anche l’isolamento diurno: di più non si poteva dare. I genitori: «Sentenza giusta, ma nessuno ci ridarà indietro nostra figlia». Accolta in pieno la richiesta del pm Cristiana Roveda, con le aggravanti e la continuazione con gli altri reati

