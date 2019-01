Il dolore della Duras arriva in sala

Roma - Federico muore a 15 anni per meningite - il dolore della mamma : 'Morte non sia vana' : Non si dà pace la mamma di Federico Galluccio, 15enne Romano morto ieri, martedì 15 gennaio, a causa di una meningite batterica. Il ragazzo era stato ricoverato lunedì: domenica era uscito con gli amici, poi nella notte gli era salita la febbre ed erano comparse delle macchie. Il giovane non era vaccinato e la madre si augura che la sua morte non sia vana: "Spero che altri genitori ascoltino i consigli dei medici". 'Pensavamo fosse ...

Il dolore della mamma di Federico - morto di meningite a 15 anni : «Mi resta solo il suo tatuaggio» : Aveva raggiunto il livello agonistico, sembrava che lo sport ce l'avesse nel sangue. Ha voluto anche farsi un tatuaggio per questo'. Quale? 'Sulla schiena aveva un disegno stilizzato di un atleta ...

Migranti - il presidente della Camera Fico : “Non si lascia solo chi fugge da dolore e morte” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha lanciato un appello ai presidenti dei Parlamenti europei per sensibilizzare le assemblee e i governi e raggiungere una soluzione condivisa della gestione delle emergenze, plaudendo alla proposta di Luigi Di Maio di accogliere donne e bambini: "L’Italia non deve essere lasciata sola. La nostra civiltà si misura da questo".Continua a leggere

Fariba Tehrani - il dolore su Instagram della mamma di Giulia Salemi - : ... voci e abbracci che ti hanno fatto grande… anche se faresti di tutto per tornare indietro nel tempo e ritrovarlo ancora lì quell'abbraccio con cui stringevi tutto il tuo mondo'.

L'agonia della democrazia - dolore e speranza : Percepiamo nettamente la rabbia e la paura - fomentate quanto infondate - che prevalgono sulla ragione e sulla scienza, la sete di vendetta contro gli untori di turno, l'uragano moralista e ...

La voce della Politica dolore e cordoglio per la scomparsa di un amico dei lucani nel mondo A.Masini : ...lucana sviluppatosi in forme continue di disponibilità e sensibilità nel tenere vivo il legame con la terra natìa ma soprattutto garantire forme di testimonianza in ogni parte del mondo, - prosegue ...

Troppo dolore per la morte della mamma - modella di 33 anni si suicida con un mix di farmaci : Cady Stewart, modella ed ex attrice tv britannica, si è suicidata a 33 anni con una dose letale di farmaci per non aver retto alla perdita della madre, morta a 50 anni per un tumore al seno: "Erano molto legate. Diceva che aveva bisogno di tornare da lei e così è stato".Continua a leggere

Domenica Live - Lory Del Santo parla della morte di Loren : "Ho provato un dolore doppio" : Lory Del Santo e Marco Cucolo sono stati ospiti, insieme, nell'ultima puntata del 2018 di Domenica Live.La showgirl, uscita la scorsa settimana dal Grande Fratello Vip, ha visto e ascoltato le parole del fidanzato, ospite del contenitore Domenicale un paio di mesi fa. Lory ha commentato così il supporto del compagno:prosegui la letturaDomenica Live, Lory Del Santo parla della morte di Loren: "Ho provato un dolore doppio" pubblicato su ...

Ennio Fantastichini - il dolore di Favino : "Volerti bene la cosa più facile della mia vita" : Toccante il messaggio su Instagram dell'attore. "Pensare al tuono della tua risata mi farà male". Il regista Ozpetek: "Ho perso la mia mina vagante"

Scirea - il dolore della vedova Mariella : "Mi sento indifesa - questo è troppo" : 'È troppo!'. E non c'è alcun dubbio perché la vergogna delle offese fuori dal Franchi ha superato ogni umana decenza. E Mariella Scirea, moglie dello storico capitano della Juve morto nel 1989 la cui ...

Highlights Apollon-Lazio 2-0 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Sconfitta indolore a Cipro per i biancocelesti : Seconda Sconfitta e certezza del secondo posto nel proprio raggruppamento dell’Europa League 2019 per Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti sono stati sconfitti dai ciprioti dell’Apollon Limassol 2-0 per effetto delle marcature di Faupala e Markovic. La compagine di casa, già eliminata, ha messo in mostra forti motivazioni al cospetto di una compagine laziale non mentalmente al 100%, avendo già la certezza della qualificazione ai ...

Roma - sconfitta indolore ma preoccupano le condizioni della squadra : domenica c’è l’Inter : La Roma ha guadagnato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League prima ancora di scendere in campo contro il Real Madrid. Il tutto grazie alla vittoria nel gelo di Mosca da parte del Plzen, che ha rimontato il CSKA e ha riaperto i giochi per la corsa al terzo posto. Se quindi la sconfitta contro il Blancos risulta quasi totalmente indolore da un punto di vista strettamente legato al risultato in sé, ciò che preoccupa è la ...

Tragedia di Sabbioneta - il dolore della mamma di Marco : 'Nessuno mi ha aiutata' : Marito violento, non ammetteva la fine del rapporto coniugale, e come padre era aggressivo e brutale: quest'estate aveva picchiato tutta la famiglia, anche Marco, mandandolo all'ospedale. Quel bambino di 11 anni, ora non c'è più: suo padre, Gianfranco Zani, pittore edile di 52 anni, lo ha condannato a morte giovedì scorso appiccando il fuoco nella casa familiare di Sabbioneta, in provincia di Mantova. Forse soffocato dal fumo sprigionato dalle ...

Il dolore della Isoardi per il micio "Lassù Otello salterà sui tetti..." : Elisa Isoardi ha voluto condividere con i suoi follower tutto il suo dolore per la morte del gatto 'Otello'. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha cercato di trovare conforto sui social lanciando un ...