Converse All Star - perché hanno i buchi laterali? Ecco a cosa servono : Da diversi decenni, le Converse All Star spopolano in tutto il mondo. Oltre al design unico, queste scarpe possiedono anche un dettaglio che non sarà sfuggito a nessuno, anche se molti ancora oggi si chiedono quale sia la sua funzione: a cosa servono i due ...