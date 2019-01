Il presidente Ali Bongo è tornato in Gabon

Migranti - il neo presidente Caritas : "Accoglienza e legalità devono convivere" : È un problema che non ci siamo inventati noi italiani ma riguarda anche altre aree del mondo ed è inevitabile. Bisogna affrontarlo con equilibrio e ragionevolezza senza slogan predefiniti 'tutti ...

Coppa Italia - Samp-Milan : Carlo Freccero diventa anche presidente della Sampdoria... (Video) : Che Carlo Freccero, neo-direttore di Rai 2, abbia monopolizzato i media soprattutto dopo la scoppiettante conferenza stampa del 3 gennaio scorso, già entrata nella storia delle conferenze, è un dato di fatto ma su Rai 2, la presenza di Freccero è oramai così potente che si palesa anche in contesti nei quali non c'entra nulla!Durante Sampdoria - Milan, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, trasmesso da Rai 2 oggi a ...

Raffaele Marrone nuovo presidente Confapi Napoli : 'Priorità a sburocratizzazione e a nuove relazioni con istituzioni locali'. ... : ... deve, offrire il proprio contributo, a tutti i livelli, anche nel rapporto con le istituzioni locali, per realizzare quell'auspicato sviluppo del territorio che è la base fondante di un'economia ...

Il presidente Cta Shapiro : presenza forte dell'Italia al Ces : Las Vegas, askanews, - "Il Ces riflette la rapida evoluzione dell'innovazione che migliora le nostre vite, innovazione che arriva da tutto il mondo. Abbiamo avuto una presenza molto forte dell'Italia, ...

Regionali - il candidato presidente Marsilio in visita nella Marsica : bus moderni e sicurezza per tutti : Una volta in Regione il problema dei trasporti verrà affrontato in maniera puntuale, proprio per evitare che questi episodi di cronaca continuino a essere la normalità quotidiana.

Il vicepresidente Romei : 'Al 2019 chiedo un finale senza cali' : Genova - vicepresidente Romei, il 2018 è stato… ? 'Positivo. Un bel girone d'andata, con un solo periodo di flessione, più legato ai risultati che alle prestazioni. Bisogna proseguire così. È ...

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - il presidente della Lega Pallavolo femminile non ci sta : “il calcio dia un segnale forte” : Queste le dichiarazioni del presidente Fabris in merito alla disputa della finale di Supercoppa Italiana di calcio a Jeddah In merito alle limitazioni poste alla partecipazione delle donne alla partita della Supercoppa di calcio Italiana, limitata e circoscritta ad un solo settore del King Abdullah Sports City Stadium in Arabia Saudita, il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “la Lega ...

Agenzia Spaziale Italiana : il Miur pubblica il bando per il presidente : Il Miur ha pubblicato il bando che nomina la commissione tecnica che avrà il compito di individuare il nuovo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, dopo la revoca il 6 novembre scorso di Roberto Battiston dal suo incarico. Dal 14 novembre l’Agenzia è guidata dal commissario Piero Benvenuti. La commissione che dovrà individuare il nuovo nome è presieduta da Amalia Ercoli Finzi, la prima donna ad essersi laureata in ingegneria ...

Hackerati i dati personali di centinaia di politici tedeschi : ci sono anche la Merkel e il presidente Steinmeier : I dati personali di centinaia di politici tedeschi, tra cui la cancelliera Angela Merkel e il presidente Frank-Walter Steinmeier, sono stati pubblicati su internet. Ad annunciarlo è stato il governo di Berlino, senza confermare che all'origine ci sia un attacco informatico. Una portavoce dell'esecutivo ha sottolineato che "nessun dato sensibile" della cancelliera è stato reso pubblico, confermando però il suo coinvolgimento ...

Montenegro : presidente Partito socialdemocratico Brajovic - restiamo partner affidabili coalizione governo : Il presidente della forza politica ha infine ribadito l'impegno verso l'orientamento euro-atlantico del paese "e i valori che riteniamo dei parametri fondamentali di sviluppo per il futuro della ...

Tunisia : presidente unione industriali - ambiente economico deve essere competitivo e fuori da calcoli politici : Nella sua intervista, Majoul ha sottolineato inoltre la necessità di mantenere l'economia fuori dai calcoli politici e di stabilire una buona governance dell'economia e di progettare un modello di ...

Mitt Romney attacca Trump : "Non ha le qualità per fare il presidente" : "Negli ultimi due anni, in particolare le sue azioni in questo mese, sono la prova che il presidente non è stato all'altezza dell'incarico". Mitt Romney, ex candidato repubblicano alla Casa Bianca (nel 2012), ha attaccato frontalmente Donald Trump in un durissimo editoriale pubblicato sul Washington Post alla vigilia del suo ingresso nel nuovo Congresso Usa come senatore."Un presidente dovrebbe unirci e ispirarci, dimostrare qualità essenziali ...

Usa - Mitt Romney attacca Trump 'Non ha le qualità per fare il presidente' : Il mondo sta guardando un' America che ha perso autorevolezza e che per riguadagnarla deve sanare i fallimenti della politica interna, ad esempio promuovendo politiche che ci rafforzino piuttosto che ...

Fico - l’imitazione del deputato di Forza Italia Baldelli è (quasi) perfetta. E il presidente della Camera reagisce così : “Malgrado lo scontro durissimo sulla manovra, l’altro giorno ho fatto i miei auguri in Aula a Montecitorio al presidente Roberto Fico che ricambia dalla sua pagina Instagram, postando la sua imitazione fatta da me, un gesto simpatico ed intelligente di autoironia e di fair play“. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il vicecapogruppo di Fi alla Camera Simone Baldelli, autore della performance di satira che vede rappresentato, ...