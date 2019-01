Cochi e Renato | esibizione a sorpresa a Che fuori tempo che fa | standing ovation per il

Che tempo che fa - doppio colpaccio di Fazio : in studio Cochi e Renato : Ritorna dopo la pausa natalizia Che Fuori tempo Che Fa di Fabio Fazio , in onda lunedì 14 gennaio alle 23.30 su Rai1. L'apertura di programma sarà affidata a Maurizio Crozza con la prima copertina del ...

Cairo dà i voti al suo Torino citando “Cochi e Renato” : Torino, Urbano Cairo ha parlato del suo club che in questa fase della stagione sembra aver ingranato le marce alte “Sono contento per Belotti ma in particolare per la squadra, che ha fatto una bella prestazione, molto solida, compatta, ha creato tanto. Mi è piaciuta molto. Però rimaniamo tranquilli, senza esaltarci. E’ importante dare continuità con prestazioni e risultati di questo genere. Tra l’altro abbiamo vinto su un ...