Cina | primo intervento chirurgico in remoto con 5G

Supercoppa - Juventus viCina al primo trofeo stagionale : a 1 - 25. Ronaldo Vs Higuain - chi segna di più? Avanti CR7 a 2 - 50 : È la prima finale della stagione e mette di fronte per la terza volta Juventus e Milan. La Supercoppa italiana, che si giocherà per la prima volta in Arabia Saudita, è l’occasione per mettere le mani sul primo trofeo stagionale e i bianconeri si presentano al match in pompa magna. Imbattuti in campionato e con ben 22 punti di vantaggio sui rossoneri, gli uomini di Allegri partono con il pronostico nettamente dalla loro parte: gli analisti ...

Mercato auto - la Cina va in rosso : vendite di auto giù del 2 - 8% nel 2018. Primo calo dal 1990 : PECHINO - Le vendite di veicoli in Cina sono diminuite lo scorso anno, per la prima volta dal 1990, a causa dell'incertezza economica gravante sulla domanda. Le vendite di auto hanno raggiunto...

Svolta nella mediCina : l'intelligenza artificiale che riconosce le malattie genetiche al primo sguardo : Potrebbe essere una Svolta importante per la scienza medica: adesso l'intelligenza artificiale riconosce le malattie genetiche "al primo sguardo", sulla base di alcune caratteristiche del viso. Lo indica il sistema chiamato DeepGestalt , che è ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Steinberga trasCina Venezia in casa del Basket Landes nel primo turno a eliminazione diretta : Dopo aver affrontato il girone della prima fase vincendo le tre partite in casa e perdendo le tre in trasferta, l’Umana Reyer Venezia esordisce nella fase a eliminazione diretta di EuroCup con un successo in trasferta. A fare le spese delle ragazze di Andrea Liberalotto sono le francesi del Basket Landes, sconfitte per 68-77 nonostante i 15 punti di un simbolo del Basket d’Oltralpe, Celine Dumerc, i 12 di Mamignan Touré e gli 11 di ...

Pesa la frenata della Cina : Apple taglia stime ricavi per il primo trimestre 2019 e affonda in Borsa : Il riferimento è in particolare alla Cina, la cui economia "ha iniziato a rallentare nella seconda metà del 2018", mentre "la crescita del Pil riferita dal governo è stata la seconda più bassa negli ...

USA-Cina - verso l'accordo commerciale. A gennaio il primo colloquio : L'amministrazione statunitense sta lavorando ad un accordo con la Cina per porre fine alla pericolosa guerra commerciale combattuta fino a fine novembre dalle due potenze. Per i negoziati, nati sulla ...

SALUZZO/ Da 2 ex allievi del "Bodoni" il progetto per creare il primo libro di cuCina impermeabile : Riceviamo dal liceo Bodoni di SALUZZO: "Una realtà che può parere un po' assopita quella in cui capitiamo. Inavvertitamente, però, qualcosa la scuote da sotto la superficie ogni tanto, in una ...

Cina : primo visto biometrico rilasciato a rinomato studioso britannico : Il 17 dicembre, ora locale, l'ambasciatore cinese in regno Unito, Liu Xiaoming, ha conferito al vincitore del Premio Nobel e professore dell'Accademia di Politica ed Economia di Londra, Christopher Pissarides, il primo visto biometrico dell'ambasciata e consolati cinesi in Regno Unito. Liu Xiaoming ha affermato che da oggi l'ambasciata cinese in Regno Unito inizia ...

"Buon appetito… fiorellino" a Sanremo il primo Contest nazionale dedicato alla cuCina con i fiori : Sanremo è conosciuta in ogni parte del mondo non soltanto per il Festival ed il Casinò, ma anche per i suoi giardini lussureggianti, le aiuole dai mille colori con numerose piante tropicali, che ...

Boeing inaugura primo impianto per 737 in Cina : Teleborsa, - Boeing ha inaugurato il suo primo impianto di completamento dei velivoli 737 in Cina , effettuando un investimento strategico del valore di 33 milioni di dollari , a dispetto della guerra ...

Boeing inaugura primo impianto per 737 in Cina : Boeing ha inaugurato il suo primo impianto di completamento dei velivoli 737 in Cina , effettuando un investimento strategico del valore di 33 milioni di dollari , a dispetto della guerra commerciale ...

Coppa del Mondo di CuCina : l'Italia trionfa con il primo posto : Si tratta di una competizione fortemente sentita perché è una delle più importanti al Mondo e che si svolge ogni quattro anni all'interno del Salone internazionale della gastronomia, Expogast . Una ...

Sci alpino - si avviCina il primo SuperG di Coppa Europa : quattordici le azzurre convocate : Giovedì 6 dicembre ci sarà il primo SuperG di Coppa Europa: convocate quattordici azzurre Via alle gare di velocità in Coppa Europa. Giovedì 6 dicembre si terrà il primo SuperG della stagione a Kvitfjell, in Norvegia, e le azzurre convocate per l’appuntamento dal capo allenatore Matteo Guadagnini, di intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, sono quattordici. A parte Asja Zenere, che arriva martedì 4 dicembre con il ...

Usa-Cina - siglata la tregua sui dazi : stop per 90 giorni dal primo gennaio : Raggiunto l'accordo tra Usa e Cina per una tregua sui dazi. Nel corso della cena al termine dei lavori del G20 a Buenos Aires, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping ...