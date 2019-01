Intossicazione da monossido in una casa a Pelago | 4 in ospedale

Aspro di Sassoferrato. Intossicazione da monossido di carbonio morta una bambina : Un tragico incidente domestico nell’Anconetano è costato la vita ad una bambina di 11 anni. La piccola è morta a

Intossicazione da monossido - muore bimba : 10.34 Una bambina di 11 anni è morta a causa di Intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente sprigionatosi da una stufetta nella frazione di Aspro di Sassoferrato mentre il fratellino di 7 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Fabriano (Ancona). A dare l'allarme sono stati stamane i genitori. Sul luogo i vigili del fuoco e il 118.

Ravenna : Intossicazione da monossido di carbonio - un morto : Un uomo è morto ieri notte per intossicazione da monossido di carbonio all’interno della propria abitazione a Faenza, nel Ravennate. Il gas si è sprigionato da una stufa accesa per riscaldare la casa. Trasportate in ospedale anche 2 persone, intervenute per aiutare il 40enne. Immediatamente sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118: l’uomo stato trovato in gravi condizioni all’interno del bagno, e dopo disperati ...

Cuneo : 2 turisti francesi morti per Intossicazione da monossido di carbonio : Due turisti francesi 57enni sono stati trovati senza vita all’interno di una baita in una borgata isolata della Val Maira, nel Cuneese: le camere dell’abitazione erano sature di monossido di carbonio. Sul posto vigili del fuoco e personale medico del 118. L'articolo Cuneo: 2 turisti francesi morti per intossicazione da monossido di carbonio sembra essere il primo su Meteo Web.

Siena - Malori per 8 bimbi e 4 adulti alla recita in chiesa : “Intossicazione da monossido” : Durante la cerimonia, improvvisamente diversi bambini e adulti presenti hanno accusato malesseri come difficoltà respiratorie e bruciore agli occhi ed è scattato l'allarme. pompieri accorsi sul posto hanno riscontrato una elevata presenza di monossido di carbonio: si sospetta un cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento.Continua a leggere

Intossicazione da monossido - diciassette cacciatori finiscono all'ospedale : Dopo lo schianto contro un terrapieno viene sbalzato nel canale: gravissimo 3 Dopo lo schianto con un furgone si ribalta nel fosso: è gravissima 4 Stroncato da un malore si schianta in auto, muore un ...

All'ospedale di Savigliano per Intossicazione da monossido di carbonio due residenti di Martiniana Po : Intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo e dell'emergenza sanitaria a Martiniana Po nel tardo pomeriggio di oggi , venerdì 23 novembre, . Coinvolti due cittadini stranieri, colpiti da un'...