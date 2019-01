AP. Clochard morto, forse causa freddo

: NON SI ESCLUDE CHE A PROVOCARE IL DECESSO POSSA ESSERE STATO IL FREDDO Clicca 'Mi Piace' sulla Pagina Facebook del… - gazzettadi : NON SI ESCLUDE CHE A PROVOCARE IL DECESSO POSSA ESSERE STATO IL FREDDO Clicca 'Mi Piace' sulla Pagina Facebook del… - muleuse : Pubblico ancora la foto del clochard morto e del gatto sono nel mio cuore -

Undi origini polacche è stato trovatoad Ascoli Piceno. Il decesso è stato provocato probabilmente dal. L'uomo, un 48enne senza fissa dimora, si era costruito sul lungo fiume, praticamente nel centro storico, un riparo fatto di cartone, plastica e lamiere che non lo hanno però protetto daldi questi giorni. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.(Di domenica 13 gennaio 2019)