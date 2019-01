Il 2019 sarà ancora un anno complicato

Arriva Saranno Isolani 2019 : 10 aspiranti naufraghi per un solo posto all'Isola : Due prove al giorno e quattro biglietti per l'Honduras. Tutto quello che c'è da sapere sul programma che precede l''Isola...

Ponte Morandi : Toti - 'a fine 2019-inizio 2020 penso sarà ricostruito' : Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Credo che a fine anno vedremo un Ponte già nelle sue strutture essenziali e mi auguro che in quelle date si possa iniziare a pensare, settimana più settimana meno, alla sua apertura. fine '19 inizio del '20". Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, os

Tennis - ATP Sydney 2019 : Alex De Minaur supera in due set Gilles Simon. Sarà lui l’avversario di Andreas Seppi in finale : E' l'australiano Alex De Minaur (n.29 del mondo) il secondo finalista dell'ATP di Sydney 2019. Nell'incontro che si è tenuto nella nottata italiana, il giovane aussie si è imposto piuttosto nettamente contro il francese Gilles Simon (n.31 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 35 minuti di partita. Un match praticamente a senso unico in cui la grande verve dell'astro nascente del Tennis australiano ha fatto la differenza al ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : la finale sarà tra Ashleigh Barty e Petra Kvitova. Battute Kiki Bertens ed Aliaksandra Sasnovich : La finale del torneo WTA Premier di Sydney (Australia) vedrà opposte la padrona di casa Ashleigh Barty, che ha battuto in rimonta la testa di serie numero 7, l’olandese Kiki Bertens, con lo score di 6-7 (4) 6-4 7-5, e la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 5, che ha asfaltato la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il netto punteggio di 6-1 6-2. Nella prima semifinale l’australiana Ashleigh Barty batte ...

Isola dei Famosi 2019 - Filippo Nardi sarà l'inviato : Attraverso i canali ufficiali sui vari social network, è stato comunicato ufficialmente il nome dell'inviato della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, a partire dal prossimo 24 gennaio.l'inviato della nuova edizione dell'Isola sarà Filippo Nardi, ex concorrente della scorsa edizione del reality show "honduregno" ed ex concorrente della ...

Niente variante Compact per Sony Xperia XZ4 - che sarà annunciato quasi sicuramente al MWC 2019 : Il Vice Presidente Marketing di Sony ha lasciato intendere che molto probabilmente non vedremo una variante Compact di Xperia XZ4. L'articolo Niente variante Compact per Sony Xperia XZ4, che sarà annunciato quasi sicuramente al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Valute. Riallacciatevi le cinture… sarà un 2019 difficile : I tassi di disoccupazione hanno registrato un calo più rapido negli altri paesi rispetto agli Stati Uniti, mentre il prezzo di mercato delle aspettative di politica monetaria, ex-Fed, ha registrato ...

L'edizione 2019 di Arte Fiera sarà all'insegna del totale rinnovamento. Ecco alcune anticipazioni : Il terzo progetto è dedicato al ruolo formativo dell'Arte per i ragazzi : per la prima volta saranno allestiti ad Arte Fiera i laboratori didattici 'micro//macro' legati al tema 'Arte e Scienza' dell'...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : chi sarà in grado di domare il muro di Adelboden? : Quando, prima dell’inizio della stagione, viene emesso il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino, i protagonisti segnano con un circoletto rosso diversi appuntamenti. Le discese libere di Kitzbühel e Wengen, gli slalom di Schladming e Madonna di Campiglio, senza dimenticare i giganti dell’Alta Badia e di Adelboden. Domani, infatti, sarà di scena la celebre gara sulla Chuenisbärgli per uno di quegli eventi imperdibili nel ...

Federica Pellegrini riparte da Italia’s Got Talent 2019 : la campionessa di Spinea sarà giudice nello show su TV8 : Il conto alla rovescia è scaduto. Il programma televisivo Italia’s got Talent è pronto per andare in scena con tanti Talenti che vorranno mettersi alla prova ed esibirsi. Il Talent show, infatti, andrà in onda tutti i venerdì alle ore 21.15 in prima visione assoluta su TV8. Novità di questa edizione della trasmissione è la presenza della campionessa di nuoto Federica Pellegrini nel ruolo di giudice al fianco dell’esperta discografica ...

X Factor 2019 giudici - Mara Maionchi ci sarà? Intanto elogia Lodo Guenzi : Mara Maionchi ci sarà a X Factor 2019? Le prime novità sui giudici È sempre il momento giusto per parlare dei giudici di X Factor 2019! Tra non molto partiranno le Audizioni della nuova stagione, per cui la produzione dovrà presto provvedere alla conferma di qualche giudice o all’arrivo di nuovi. Nei prossimi mesi scopriremo […] L'articolo X Factor 2019 giudici, Mara Maionchi ci sarà? Intanto elogia Lodo Guenzi proviene da Gossip e ...

Australian Open 2019 - l’incognita Camila Giorgi. Poche partite nelle gambe per l’azzurra : sarà una mina vagante : Camila Giorgi, in attesa di quel che farà Martina Trevisan nell’incontro delle finali delle qualificazioni a Melbourne (Australia), sarà l’unica rappresentante italiana nel tabellone principale femminile degli Australian Open 2019. L’azzurra inizierà il proprio percorso contro Dalila Jukopovic, 27enne slovena che attualmente occupa il posto 82 nel ranking WTA. Un incontro sulla carta comodo per la 26enne marchigiana che, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la discesa a St. Anton sarà recuperata a Cortina. Lindsey Vonn fa il suo rientro sulla sua pista preferita : Grandi novità arrivano dal Mondo dello sci alpino. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili previste a St. Anton (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2018-2019, la FIS ha chiesto agli organizzatori del weekend di Cortina (Italia) se fosse possibile recuperare una discesa nella giornata di venerdì, portando ad un ampliamento del programma originario. La risposta è stata affermativa e dunque nello splendido scenario italiano ...

Oroscopo 2019 dello Scorpione : sarà l'anno delle rivincite ma solo nei primi sei mesi : Lo Scorpione (segno d'Acqua), secondo gli studiosi dell'Oroscopo, sarà particolarmente tenace che nel corso dei primi sei mesi del 2019 e proprio in questo periodo vedrà premiata la sua buona volontà soprattutto nel mondo del lavoro, ambito nel quale è solito muoversi con speciale abilità, nonostante la perdurante crisi economica generale. Le persone che sono nate sotto questo segno dello Zodiaco amano accettare le sfide e mettersi alla prova ...