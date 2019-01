Che cos'è la Bird Box Challenge e perché è davvero pericolosa : E' nata con un film - piuttosto mediocre - dell'orrore, si è trasformato in una buffa gara di goffaggine e ora rischia di diventare un grottesco e stupido modo di morire. Letteralmente 'Challenge' significa sfida: una di quelle cose che piacciono da matti agli adolescenti e che magari, in alcuni contesti, possono avere nobili intenti, come quando personaggi più o meno famosi si cimentarono ...

ArCheologia e collezioni : così Milano è diventa la capitale degli Etruschi : Al Civico museo di corso Magenta il progetto "In viaggio con la Chimera" organizzato con la Fondazione Rovati: un percorso che si apre e chiude con il collezionismo e racconta il ritorno dell'...

ArCheologia e collezioni : così Milano è diventa la capitale degli Etruschi : Al Civico museo di corso Magenta il progetto "In viaggio con la Chimera" organizzato con la Fondazione Rovati: un percorso che si apre e chiude con il collezionismo e racconta il ritorno dell'...

Ponte - Toninelli : «Autostrade ha comunicato Che pagherà la ricostruzione». La società : «Riserve sugli importi» : Il ministro: c’è l’impegno di Autostrade a pagare il nuovo Morandi, gli immobili degli sfollati e le imprese |

Il virologo Burioni : “Ci sono cose Che non devono circolare. Ci sono genitori spaventati - pazienti Che si illudono” : Roberto Burioni è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dalle 01:30 alle 6 del mattino. Burioni ha parlato di come abbia convinto Renzi e Grillo a sottoscrivere lo stesso patto a difesa della scienza: “Non sono stato da solo, mi ha aiutato un collega e un amico bravissimo, il prof.Silvestri. Io l’ho proposto a Renzi, ...

Pietro Senaldi - #90Secondi : "Perché Libero ha titolato sui terroni e cosa non ha capito Di Maio" : Si è offeso, Luigi Di Maio, per il titolo di Libero "Comandano i terroni". Poi si è vantato di aver tagliato i contributi all'editoria e di fatto ha augurato la nostra chiusura. Che un politico di primo piano come il leader del Movimento 5 Stelle pensi questo è inaccettabile. Anche perché evidenteme

Gianfranco Vissani : "Basta donne - costano"/ Lo Chef si prende un anno sabbatico : "Non mi interessano più" : Gianfranco Vissani dice basta alle donne: "Costano". Lo chef 68enne si prende un anno sabbatico: "Non mi interessano più"

Quanto ci è costato il salvataggio delle banChe : Tra capitali e risparmi azzerati e interventi pubblici, il costo totale della crisi delle banche si aggira tra i 60 e i 70...

Cosa ne sarà dei migranti ora Che sono sbarcati dalla Sea Watch : Vogliono sentirsi parte della comunità maltese e ce la mettono tutta. I migranti che arrivano su questa isola, studiano le lingue e anche la storia e la cultura del paese. A fornire all'Agi il quadro ...

Higuain Chelsea - Sarri : “Il club sa di cosa ho bisogno” : Higuain Chelsea – Maurizio Sarri aspetta Gonzalo Higuain, e Nicolò Barella, come regalo di compleanno. In conferenza stampa il tecnico del Chelsea non ha mai nominato l’attaccante del Milan, e il mediano del Cagliari, ma è stato chiaro sul desiderio e sulla necessità di portarli a giocare a Stamford Bridge. Ecco cosa ha detto. Higuain […] L'articolo Higuain Chelsea, Sarri: “Il club sa di cosa ho bisogno” proviene da ...

Sarri : "Higuain? Il Chelsea sa di cosa ho bisogno" : 'Come sapete benissimo, non sono io il responsabile del mercato. A mio avviso ci servono due rinforzi ma tocca al club decidere'. Maurizio Sarri, interrogato sul possibile arrivo di Higuain, continua ...

Balla Che ti passa - perde l'aereo e inganna il tempo così : il video virale visto da 5 milioni di persone : Per ingannare le quattro ore di attesa che la separavano dal prossimo volo utile, una studentessa statunitense ha...

Quando il senatore grillino Lannutti attaccava Minenna : "Ha costruito la sua carriera in Consob perché raccomandato" : La partita per la presidenza Consob entra nel vivo. Dopo l'ok del vicepremier leghista Matteo Salvini sembra non ci siano più resistenze per l'arrivo al vertice dell'autorità di controllo sulla Borsa di Marcello Minenna, da sempre candidato sponsorizzato dal Movimento 5 Stelle. Tra i grillini, il senatore Elio Lannutti è insieme a Carla Ruocco colui che si è distinto di più in Parlamento per chiedere al governo ...

Chelsea - Sarri : 'Higuain? Il club sa di cosa ho bisogno'. E poi duro attacco al Bayern : 'Non sono coinvolto nelle questioni del mercato, ovviamente ho parlato col club che sa benissimo la mia opinione. A mio avviso servono due giocatori ma tutto dipende dalla società. Non so nulla in ...