Adelboden | 2 a manche alle 14 per nebbia

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA : seconda manche alle 13.40 - Hirscher sfida Kristoffersen : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...

Sci - prima manche del gigante di Adelboden : bagarre per il podio - Moelgg 14° : Kristoffersen e Hirscher continuano il proprio duello anche nella prima manche del gigante di Adelboden L’eterno duello tra Kristoffersen e Hirscher si conclude a favore del norvegese nella prima manche del gigante di Adelboden, ma per soli 12 centesimi, tutti da rimettere in discussione nella seconda manche (a partire dalle 13.30). Kristoffersen, comunque, è apparso molto più in palla sulla Chuenisbaergli e più filante rispetto ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 : Henrik Kristoffersen davanti a Hirscher di un soffio nella prima manche. Continua la crisi dell’Italia : Henrik Kristoffersen è al comando dopo la prima manche del Gigante di Adelboden. Il norvegese ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno (agevolato da una leggera polverina che ha garantito maggiore grip su una neve molto dura), realizzando il miglior tempo (1’12”39), nonostante un errore sul muro finale, dove ha perso quei due o tre decimi rispetto ai diretti rivali. Anche in Svizzera si ripropone il solito duello ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 : Henrik Kristoffersen davanti a Hirscher di un soffio nella prima manche. Continua la crisi dell’Italia : Henrik Kristoffersen è al comando dopo la prima manche del Gigante di Adelboden. Il norvegese ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, realizzando il miglior tempo (1’12”39), nonostante un errore sul muro finale, dove ha perso quei due o tre decimi rispetto ai diretti rivali. Anche ad Adelboden si ripropone il solito duello Kristoffersen-Hirscher, con l’austriaco che ha chiuso al secondo posto a 12 centesimi dal ...

LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 - diretta classifica tempo reale sci alpino maschile : Kristoffersen davanti ad Hirscher nella 1ª manche : diretta Slalom gigante Adelboden, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 Chuenisbärgli, diciannovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 classifica PRIMA manche Slalom gigante Adelboden 1. Henrik Kristoffersen , NOR, 1:12.39 2. Marcel Hirscher , AUT, +0.12 3. Alexis Pinturault , FRA, +0.18 4. ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA. Prima manche : Kristoffersen sorprende Hirscher m sono tanti i pretendenti al successo. Disastro Italia : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la Prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...