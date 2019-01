Neve e gelo al centro sud della penisola | meglio altrove

Gelo Neve e disagi nel Mediterraneo orientale : colpite Siria e Libano : Le correnti fredde artiche stanno interessando da giorni non solo il Mediterraneo centrale, segnatamente il centro-sud e i Balcani, ma anche i settori più orientali che bagnano Paesi come Libano e...

Maltempo : il 2019 inizia con l’Italia nella morsa del gelo - bufere di Neve raddoppiate : Il 2019 è iniziato con l’Italia nella morsa del gelo dopo che il 2018 ha fatto registrare lungo la Penisola un aumento record delle tempeste di neve più che raddoppiate rispetto all’anno prima passando da 10 a 22. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla banca dati degli eventi meteo estremi in Europa (Eswd) in relazione all’ultima ondata di freddo e Maltempo che sta colpendo in particolare il centro sud dell’Italia con la chiusura ...

Meteo - gelo polare sull'Italia : 'Temperature giù fino a -5°'. Sabato la tregua - domenica Neve : In queste ore il nuovo ingresso di aria polare sta facendo peggiorare il tempo al Centro-Sud. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sulla Basilicata, ...

Maltempo Foggia : scuole chiuse per Neve a Monte Sant’Angelo : A causa della neve oggi le scuole sono chiuse a Monte Sant’Angelo (Foggia): lo ha reso noto il sindaco Pierpaolo D’Arienzo, spiegando che a “causa dei consistenti apporti di neve al suolo delle scorse ore e dell’impossibilita’ di garantire il servizio di trasporto scolastico, ho firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio“. L'articolo Maltempo Foggia: scuole ...

L'Europa nella morsa del gelo : Germania - Austria e Polonia sotto la Neve. FOTO : L'Europa nella morsa del gelo: Germania, Austria e Polonia sotto la neve. FOTO L'ondata di maltempo è provocata da correnti di aria gelida provenienti direttamente dal Circolo polare artico e sta attraversando diversi Paesi europei. Molti i disagi, con valanghe, strade chiuse e località isolate. I fiocchi sono caduti anche ad Atene ...

Neve e gelo nei Balcani : disagi nei trasporti - scuole chiuse : Europa alle prese con una importante tempesta di Neve che sta seminando morte ed enormi disagi: abbondanti nevicate hanno interessato anche la costa dalmata croata e il vicino Montenegro, creando forti disagi nei trasporti e nei servizi pubblici. L’aeroporto di Podgorica è stato chiuso al traffico aereo. La Neve ha ricoperto anche alcune delle isole della Dalmazia, dove numerose scuole sono rimaste chiuse. Neve e freddo anche in Bulgaria, ...

Previsioni Meteo - nuova ondata di gelo e Neve tra Italia e Balcani : allarme blizzard in Montenegro - Albania - Grecia e Macedonia [MAPPE] : 1/8 ...

In arrivo una nuova ondata di gelo al Centrosud - Neve anche a bassa quota. Ecco le regioni più colpite : neve a quote pianeggianti nelle Marche ed in Abruzzo; fiocchi che imbiancheranno diverse città del Centrosud, ed in particolare L'Aquila e Campobasso; temperature in calo anche di 5-7 gradi. E' in ...

Meteo - tornano gelo e Neve sull’Italia. Le regioni più colpite : Rientro a scuola e alle attività lavorative dopo le feste natalizie con temporanea tregua sull’Italia, ma presto il Meteo è destinato a cambiare nuovamente, in questo inizio di un mese di gennaio che si preannuncia piuttosto dinamico. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che anche nel corso di oggi il sole risulterà inizialmente prevalente sul nostro Paese, con cielo che si presenterà sereno in particolare al Nordovest, sulle Isole ...

Gelo e Neve su Amatrice e vicine zone terremotate. Situazione difficile ma non si fa nulla di concreto. : Gelo e neve sulle aree terremotate. Amatrice isolata dopo le nevicate degli ultimi giorni. L'ondata di Gelo e neve che ha interessato negli ultimi giorni il centro-sud ha portato nevicate...

Gelo e Neve su Amatrice e vicine zone terremotate. Situazione difficile ma i TG non ne parlano. : Gelo e neve sulle aree terremotate. Amatrice isolata dopo le nevicate degli ultimi giorni. L'ondata di Gelo e neve che ha interessato negli ultimi giorni il centro-sud ha portato nevicate...

La Neve trasforma la Grecia in un incantevole regno d’Inverno : temperature fino a -12°C - e sta arrivando un’altra ondata di gelo [FOTO] : 1/20 ...

Gelo e Neve sull'Europa centrale : situazione pesante in Austria : Negli ultimi giorni freddo e nevicate fino in pianura hanno interessato le nostre regioni centro-meridionali e in particolare il versante adriatico, lasciando a secco il Nord Italia, che ha visto...

Gruppo FS - mille ferrovieri impegnai per l'emergenza Neve-gelo. Ma situazione quasi normale : Il migliorare delle condizioni meteo e la messa in campo da parte del Gruppo FS di oltre 1000 ferrovieri impegnati H24 nel monitoraggio delle infrastrutture e nell'assistenza ai viaggiatori ha ...