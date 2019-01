Le lettere del 9 gennaio

Le lettere dell'8 gennaio : Un lettore scrive: 'Ho appena letto l'odissea descritta dal signor Pino Attili sulla stazione di Porta Susa e concordo pienamente. Lo ringrazio perché ha fatto quello che io, ogni volta che vado in ...

lettere a Tito n. 233. Le ´Olimpiadi Mondiali della Musica´ e del ´Cinema… un sogno da realizzare insieme e prima possibile! : Caro Tito, siamo appena entrati nel 2019 e voglio dedicare questa prima lettera del nuovo anno alla Musica e al Cinema, nella loro completezza socio-culturale e nell'avvolgente e coinvolgente ...

Le lettere del 5 gennaio : 'Ma sono loro che sono barbari maleducati o siamo noi che siamo ipocriti? 'In particolare la domanda la rivolgerei alla sindaca Appendino che ha scelto altri spettacoli sia a Capodanno che a San ...

Inter - Marotta : 'Non faremo ricorso per la sentenza del giudice sportivo. C'è da riflettere' : Il mondo del calcio non deve essere demonizzato, si deve parlare di un disagio sociale della nostra società civile e di conseguenza dobbiamo riflettere su di esso". Poi aggiunge: "Oggi leggevamo su ...

Belen Rodriguez - il periodo difficile. Il commento al biscotto della fortuna fa riflettere : Belen Rodriguez ha trascorso il Natale in famiglia e da single, ma sembra essere un po' sfiduciata per il nuovo anno che sta per arrivare. Su Instagram ha pubblicato il bigliettino del...

lettere del 28 dicembre : Un lettore scrive: 'L'articolo di Michela Tamburrino su La Stampa del 23 dicembre - se il neonato con la mamma non può entrare al ristorante - si conclude affermando che il primo sopruso della vita di ...

Tifoso interista morto - si valuta sospensione del Campionato. Gravina : «Occorre riflettere» : E? la forse prima grana grossa, grossissima per il neopresidente della Figc, Gabriele Gravina: un morto negli scontri di Milano, tra ultrà interisti e napoletani e tutti i veleni che...

Tifoso interista morto - si valuta sospensione del Campionato. Gravina : 'Occorre riflettere' : Molto violente anche le parole della vigilia da parte di qualche presidente? ' Al mio mondo che spesso gioca con le parole dico di farla finita subito e basta veleni: quelli sparsi in giro prima di ...

Le lettere del 21 dicembre : Un lettore scrive: La sindaca di Torino vuole aprire le porte alla 'monnezza' romana: la notizia ha dell'incredibile. Da una parte la Raggi, la quale non ha mai voluto l'inceneritore ma anzi è stata ...

Le lettere del 19 dicembre : Un lettore scrive: 'C'era una volta il Mercatino di Natale del Cortile del Maglio a Borgo Dora, un posto che si riempiva di magia nel periodo natalizio, dove si potevano trovare graziosi e originali ...

Le lettere del 18 dicembre : Un lettore scrive: 'L'argomento è sempre lo stesso, ovvero si parla della Tav, diventata purtroppo ormai un tormentone, ma più in particolare di un eventuale referendum, in relazione al quale sarei ...

Le lettere del 15 dicembre : Un lettore scrive: 'Siamo marito e moglie non vedenti, come spesso facciamo in questo periodo, attraversiamo corso Vittorio all'altezza di via Arsenale e utilizziamo il semaforo sonoro: quando e verde ...

Le lettere del 14 dicembre : Una lettrice scrive: ' L e più significative e splendenti luci di Natale 2018 fra le strade di Torino? Quelle di via Cuneo, nel difficile quartiere Aurora, che perfino Gipo Farassino, al vederle dal ...

Le lettere dell'8 dicembre : Un lettore scrive: 'Sono un abbonato ormai pluridecennale ai servizi Gtt, e sono sempre più deluso dal servizio sempre più scadente e soprattutto dal fatto non si voglia fare nulla per recuperare. ...