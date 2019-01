ilfogliettone

: Tiromancino, dal 21 gennaio in tour con 'Fino a Qui - Tour'. Ospite per il concerto di Bologna Luca Carboni - OltreleColonne : Tiromancino, dal 21 gennaio in tour con 'Fino a Qui - Tour'. Ospite per il concerto di Bologna Luca Carboni - ilfogliettone : Tiromancino, dal 21 gennaio al via il tour teatrale - - Tuttoperlei : @Tiromancino: dal 21 gennaio in #live con #FinoAQuiTour - -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Parte il 21"Fino a qui -", ildei. Versione originale per la band di Federico Zampaglione per presentare il loro ultimo progetto discografico "Fino a qui", prodotto da Trident Music, oltre a molti celebri brani del loro repertorio. Per la prima volta, isaranno accompagnati dall'Ensemble Symphony Orchestra, che vanta collaborazioni con numerosi artisti di fama internazionale (Sting, Kylie Monogue, Robbie Williams, Sam Smith, Luis Bacalov, tra gli altri).L'orchestra è diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Per il concerto di Bologna, il 26al Teatro Manzoni, salirà sul palco Luca Carboni che ha duettato con Zampaglione nel brano "Imparare Dal Vento", contenuto del disco "Fino A Qui". Queste le date: 19, San Benedetto Del Tronto (data zero); 21, Firenze; 26, Bologna; 27, Torino; 28, La ...