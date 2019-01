Programmazione Una Vita e Il Segreto | soap in onda oggi su Rete 4 dalle ore 21 | 25

Torna Hawaii Five-0 su Rai2 con una maratona preserale in attesa dell’ottava stagione : episodi e Programmazione : In attesa dei restanti episodi dell'ottava stagione, Torna Hawaii Five-0 su Rai2. La seconda rete italiana darà il via a una super maratona preserale che farà compagnia i fan della serie tv ogni giorno. Stando alle prime indiscrezioni, l'appuntamento con Danny, McGarrett e la loro squadra inizierà da lunedì 14 gennaio. Ecco come è suddivisa la programmazione. Si parte dalla prima stagione alle 19:40 con un episodio giornaliero; ogni sabato ...

Programmazione Beautiful - Una Vita - Il Segreto : tutte in onda domenica 6 gennaio : Mancano solo pochi giorni alla fine delle vacanze natalizie e i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto sono ansiosi di scoprire se la Programmazione delle storie d'amore del pomeriggio di Canale 5 tornerà alla normalità. Dallo scorso 23 dicembre, infatti, Beautiful ha cominciato una lunga pausa proprio in un momento davvero molto interessante delle trame: qualcuno ha sparato a Bill Spencer, che è stato costretto ad un delicato ...

A febbraio 2019 tornano Il commissario Montalbano e C’era una volta Vigata : Programmazione e anticipazioni : Sarà un inizio d'anno intenso per gli appassionati delle opere del maestro Andrea Camilleri: Rai1 trasmetterà infatti Il commissario Montalbano e C'era una volta Vigata per tre lunedì consecutivi all'insegna del mistero nel mese di febbraio 2019. La programmazione dei due nuovi film di Montalbano e del secondo film della serie C'era una volta Vigata occuperanno i lunedì di febbraio del palinsesto di Rai1, a partire dalla prima settimana dopo ...

Una Vita - puntata serale/ Anticipazioni 25 dicembre : tutti i cambi di Programmazione della soap : Una Vita torna in onda, in prima serata, la sera di Natale su Rete 4: brutta avventura per Celia mentre Adela confessa la verità a Simon.

Buon compleanno Piero Angela : la Rai lo festeggia con una Programmazione speciale : Piero Angela compie 90 anni e Mamma Rai lo celebra con una programmazione speciale iniziata già qualche giorno prima del compleanno e che culmina oggi, 22 dicembre 2018. Il maestro della divulgazione scientifica - non solo in Italia - viene festeggiato con una serie di appuntamenti (e suggeriamo di recuperare su RaiPlay “Buon compleanno Piero”, andato in onda ieri in access prime time su Rai 3) che riguardano sia programmi a striscia che ...

Beautiful - Una Vita - Il Segreto - Programmazione Natale : soap americana in tv il 7 gennaio : Il periodo natalizio è da sempre sinonimo di cambiamenti nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, solitamente caratterizzato dalla programmazione di Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Come già accaduto gli scorsi anni, anche la fine del 2018 e l'inizio del 2019 vedranno andare in pausa alcuni dei programmi più amati mentre altri ne prenderanno il loro posto con puntate più lunghe. La sospensione di Uomini e donne è cominciata ufficialmente il 21 ...

Piero Angela compie 90 anni e la RAI lo festeggia con una Programmazione speciale : Sabato 22 dicembre Piero Angela compie 90 anni e per l’occasione la Rai rende omaggio al piu’ famoso divulgatore scientifico televisivo con numerose iniziative. Il primo a rendergli omaggio e’ stato, domenica scorsa, Fabio Fazio a Che tempo che fa con una lunga intervista in cui Angela ha ripercorso la sua carriera. I festeggiamenti continueranno venerdi’ 21 dicembre quando Angela partecipera’ alle trasmissioni di ...

Mediaset cambio di Programmazione : Una Vita e Il Segreto tornano di sabato - Beautiful va in pausa per Natale : Amici va in ferie fino al 12 gennaio e Una Vita e Il Segreto si spartiscono il sabato pomeriggio di Canale 5. Stop per Beautiful dal 27 dicembre.

Cine Sony - dal 10 dicembre al 4 gennaio una Programmazione speciale per Natale : Cine Sony si prepara a festeggiare il periodo natalizio con una serie di film in onda dal lunedì al venerdì alle 19:15 e due interessanti prime visioni in prima serata il 24 e il 25 dicembre

Mayans MC sbarca su Fox con una Programmazione speciale : i fan di Sons of Anarchy apprezzeranno? : programmazione speciale e novità importanti per l'arrivo di Mayans MC su Fox da domani, 6 dicembre. Lo spin off di Sons of Anarchy ha conquistato il pubblico in patria ottenendo subito un rinnovo per una seconda stagione e tante recensioni positive. La critica ha accolto la serie e i suoi personaggi molto positivamente e, con grande sorpresa da parte di tutti, anche i fan della serie principale, Sons of Anarchy, sono riusciti ad affezionarsi a ...

Il canale VH1 dedica il 24 novembre una Programmazione speciale a Freddie Mercury : Domani è un grande anniversario nella storia della musica: saranno, infatti, 27 anni esatti dalla scomparsa del cantante Freddie Mercury e, per l'occasione, il canale VH1 ha deciso di dedicare una programmazione speciale alla storica voce dei Queen. programmazione speciale VH1 ha deciso di omaggiare non solo una delle voci più importanti del rock, ma anche un simbolo della musica del Novecento: contemporaneamente, nelle sale italiane è prevista ...

Mediaset cambio di Programmazione : confermato Beautiful - saltano Una Vita e Il Segreto : Le puntate di Una Vita e Il Segreto del sabato pomeriggio non andranno in onda per lasciare il posto alla prima puntata di Amici 18. confermato solo Beautiful.