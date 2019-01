PapaBergoglio | “Le strutture sanitarie cattoliche siano gratuite | è la logica evangelica”

ilfogliettone

(Di martedì 8 gennaio 2019) "La dimensione della gratuita' dovrebbe animare soprattutto le, perche' e' laevangelica a qualificare il loro operare, sia nelle zone piu' avanzate che in quelle piu' disagiate del mondo". Lo scrive Papa Francesco nel Messaggio per la giornata Mondiale del Malato che si celebrera' il prossimo 11 febbraio."Le- ricorda il Pontefice - sono chiamate ad esprimere il senso del dono, della gratuita' e della solidarieta', in risposta alladel profitto ad ogni costo, del dare per ottenere, dello sfruttamento che non guarda alle persone". Dunque "le istituzioninon dovrebbero cadere nell'aziendalismo, ma salvaguardare la cura della persona piu' che il guadagno". Secondo il Papa, e' necessario "a vari livelli, a promuovere la cultura della gratuita' e del dono, indispensabile per superare la cultura del ...