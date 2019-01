Sostegno, 40.000 assunzioni: ma è vero, oppure no?

scuolainforma

(Di lunedì 7 gennaio 2019) L’Istat ha lanciato l’allarme sulla mancanza di insegnanti di: un buon 36% di supplenze vengono assegnate a docenti che son privi del titolo di specializzazione. Il Governo ha risposto con la promessa di 40mila nuovein 3 anni. Ma la polemica attorno a questo numero continua a crescere. Salvini ha detto proprio in questi giorni: “Nei prossimi tre anni nella nostra manovra è prevista l’assunzione di 40mila insegnanti di”. Ma c’è chi sostiene che le cose non stanno esattamente così.Corso per docenti di: quando? Il corso per insegnanti diè atteso da tempo e si sperava potesse permettere l’assunzione dei nuovi docenti da settembre 2019. Purtroppo è nato il problema dei requisiti di accesso stabiliti dal Miur. Inizialmente, nella bozza era prevista la partecipazione solo dei docenti in possesso di abilitazione, ...